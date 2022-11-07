Определены самые надёжные китайские автомобили

Группа экспертов агентства J. D. Power провела исследование, опросив свыше 4000 автовладельцев, проживающих в 70 крупных городах Китая. Целью данного проекта явилось выявить самые долговечные модели, которые производятся в Поднебесной. В опросе были также задействованы владельцы автомобилей, собранных совместными предприятиями.

Фото: Car.ru Car.ru

За основу взяли годичный период эксплуатации транспортного средства, начиная с нулевого пробега.

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Все машины к началу исследования находились на заводской гарантии. Рейтинг надёжности составили, изучив информацию, предоставленную владельцами китайских моделей, присутствующих на первичном рынке КНР.

Специалисты фиксировали количество обращений автовладельцев к официальным дилерам и гарантийным ремонтным предприятиям. Собиралась статистика по тем или иным проблемам, возникавшим в период с июня 2021 года по июнь 2022 года.

В итоге был составлен рейтинг машин, в который эксперты включили модели, отличающиеся относительной надёжностью.

Специалисты отметили, что наибольшее количество жалоб на протяжении первого года эксплуатации автомобилей было связано со слабым светом головных фар. На второй позиции находятся нарекания по поводу недостаточной шумоизоляции.

В-третьих, в салоне ощущается «химический» запах, исходящий от пластиковых панелей. Четвёртым негативным моментом являются неудобные кресла водителя и переднего пассажира, при этом эргономика заднего дивана претензий не вызывала. Многие автовладельцы упомянули слишком лёгкие тормозные механизмы.

Меньше всего нареканий имелось к моделям совместного китайско-японского предприятия GAC Honda.

Машины данного производителя лидируют в рейтинге надёжности третий год подряд.

Вторую позицию отвели ещё одному японо-китайскому тандему, которым является компания Dongfeng Honda.

Среди исключительно национальных производителей пальму первенства за названый период удерживал бренд Changan. Машины данной компании не вызывают особых нареканий у потребителей.

Вторую позицию разделили между собой производители Chery и GAC, далее отмечена продукция популярного бренда Geely. В перечне отсутствуют автомобили компании Great Wall Motors, между тем её модели считаются достаточно крепкими и надёжными.

Выбор автомобиля является крайне важным моментом, так как он покупается на несколько лет.