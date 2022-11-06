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39 минут назад

Новости автомира: новый Volkswagen Jetta и старый Volkswagen Passat W8 свели в дрэге

Motor.ru

Автомобильная индустрия не стоит на месте и зачастую хватает нескольких лет, чтобы наглядно наблюдать разницу в возможностях моделей разных поколений. А если между двумя машинами разница в несколько десятилетий, то их уровень очевидно будет сильно отличаться. Это наглядно продемонстрировали блогеры канала TFLclassics, которые устроили гонку между седанами одной марки — актуальным поколение Jetta и весьма возрастным Passat W8.

Новый Volkswagen Jetta и старый Volkswagen Passat W8 свели в дрэге
Фото: Motor.ruMotor.ru

Выпущенный в 2003 году Passat W8 в свое время был одним из самых могучих седанов на рынке. Оснащен автомобиль 4,0-литровым W8, который выдает 270 сил и 370 Нм, а сочетается двигатель с 6-ступенчатой механической коробкой передач и фирменным полным приводом 4Motion.

Соперником для флагмана прошлых лет стал базовый Jetta современности. Переднеприводный седан имеет 1,5-литровый 158-сильный турбомотор с тягой 249 Нм и 6-ступенчатой «механикой». Но из преимуществ у актуального седана — меньшая почти на полтонны масса.

Состязание в гонке по прямой при стартах с места и с хода показали, что мощность и крутящий момент решающее значение сохраняют во все времена, а вот проверка тормозов наглядно продемонстрировала, что здесь важнее масса и современные технологии.

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