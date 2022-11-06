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33 минуты назад

Новости автомира: Nissan Z и Volkswagen Golf R сравнили в гонке по прямой

Motor.ru

Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой с участием двух близких по стоимости, но кардинально различающихся по своей сути и идеологии автомобилей. Честь чистокровных спорткаров выпало отстаивать новейшему купе Nissan Z, а за весь клан «горячих» хэтчбеков, отличающихся практичностью в сочетании с мощностью, пришлось отдуваться последнему поколению Volkswagen Golf R на основе модели Golf VIII. Несмотря на столь разные характеры, гонка получилась плотной.

Nissan Z и Volkswagen Golf R сравнили в гонке по прямой
Фото: Motor.ruMotor.ru

В дуэли принял участие Nissan Z, оснащенный 3,0-литровым турбомотором V6, выдающим 400 лошадиных сил мощности и крутящий момент 475 Нм. Автомобиль в данной комплектации имеет 9-ступенчатую автоматическую коробкой передач.

В арсенале Volkswagen Golf R имеется 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 315 сил и тягой 421 Нм. Правда, сочетается этот двигатель с 6-ступенчатой механической коробкой передач, что предъявляет в гонке по прямой повышенные требования к водителю.

Что касается преимуществ, то они у японской модели в мощности и типе трансмисси, а у немецкой — в массе (хэтчбек на 96 килограммов легче купе) и приводе (Golf R полноприводный в отличие от заднеприводного Z). В итоге получилось интересное сражение двух непохожих по духу, но схожих по характеристикам машин.

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