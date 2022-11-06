Nissan Z и Volkswagen Golf R сравнили в гонке по прямой

Авторы канала Sam CarLegion устроили очередную гонку по прямой с участием двух близких по стоимости, но кардинально различающихся по своей сути и идеологии автомобилей. Честь чистокровных спорткаров выпало отстаивать новейшему купе Nissan Z, а за весь клан «горячих» хэтчбеков, отличающихся практичностью в сочетании с мощностью, пришлось отдуваться последнему поколению Volkswagen Golf R на основе модели Golf VIII. Несмотря на столь разные характеры, гонка получилась плотной.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В дуэли принял участие Nissan Z, оснащенный 3,0-литровым турбомотором V6, выдающим 400 лошадиных сил мощности и крутящий момент 475 Нм. Автомобиль в данной комплектации имеет 9-ступенчатую автоматическую коробкой передач.

В арсенале Volkswagen Golf R имеется 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 315 сил и тягой 421 Нм. Правда, сочетается этот двигатель с 6-ступенчатой механической коробкой передач, что предъявляет в гонке по прямой повышенные требования к водителю.