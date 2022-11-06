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36 минут назад

Новости автомира: в Екатеринбурге водитель спецтехники заснул, пока та продолжала работать

Газета.Ru

В Екатеринбурге дорожный рабочий уснул за рулем спецтехники, пока его машина продолжала работать, сообщает E1.RU со ссылкой на видео от очевидца.

В Екатеринбурге водитель спецтехники заснул, пока та продолжала работать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ролике видно, что у стоящего на месте экскаватора крутятся колеса. Рядом с ним стоят дорожные катки. По словам екатеринбуржца, он не заметил на объекте хоть какого-либо движения и предположил, что у рабочих тоже был выходной.

«Это ремонт дороги Чкалова — Академика Вонсовского. Солдат спит, а служба идет! Может, какие-то мелкие работы тут и шли, но вся техника стояла», — рассказал он.

В мэрии объяснили, что ремонт городских дорог был завершен еще в октябре. Что происходило на этой улице и к какой организации относятся рабочие, пока не ясно.

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