В Екатеринбурге водитель спецтехники заснул, пока та продолжала работать

В Екатеринбурге дорожный рабочий уснул за рулем спецтехники, пока его машина продолжала работать, сообщает E1.RU со ссылкой на видео от очевидца.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В ролике видно, что у стоящего на месте экскаватора крутятся колеса. Рядом с ним стоят дорожные катки. По словам екатеринбуржца, он не заметил на объекте хоть какого-либо движения и предположил, что у рабочих тоже был выходной.

«Это ремонт дороги Чкалова — Академика Вонсовского. Солдат спит, а служба идет! Может, какие-то мелкие работы тут и шли, но вся техника стояла», — рассказал он.