Honda показала пикап Ridgeline с двигателем болида IndyCar

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам строит эксклюзивные машины, свой новый проект представила на выставке тюнинга SEMA в Лас-Вегасе. Силами специалистов был построен Ultimate Ridgeline IndyTruck — единственный в своем роде пикап Honda, в котором нашлось место двигателю от болидов гоночной серии IndyCar и отдельным узлам от спорткара Acura NSX. Необычный среднемоторный автомобиль после выставки обещают вывести на гоночную трассу и опробовать в деле.

Фото: motor.ru motor.ru

В качестве базовой модели тюнеры использовали предоставленный Honda Performance Development (HPD) пикап Honda Ridgeline 2017 года, который оснастили 2,2-литровым бензиновым турбомотором V6 семейства HI18TT, который HPD строит для болидов американской серии IndyCar. Просто так объединить автомобиль и силовой агрегат не удалось, поэтому машину подвергли серьезной доработке.

Пикап лишился грузового отсека, вместо которого и был установлен 700-сильный двигатель. Поскольку в гоночном болиде он играет роль силового элемента конструкции, то и в Ultimate Ridgeline IndyTruck к двигателю прикрепили подвеску с гоночными амортизаторами Moton. Они же появились и в передней подвеске, для которой пришлось делать новый подрамник и устанавливать ступицы от Acura NSX.

Турбомотор, который оснастили стартером, сочетается с гоночной 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac 1011, на которой закреплены диффузор и заднее антикрыло. Карбон-керамические тормоза Brembo заимствованы у Acura NSX, а вот 20-дюймовые кованые диски Rotiform LTN, обутые в шины Pirelli P-Zero, созданы специально для проекта.