BMW M3 CSL из музея марки продают на аукционе

В 2002 году состоялась премьера купе BMW M3 в кузове E46 в редчайшем исполнении Coupe Sport Leichtbau — с июня по декабрь 2003 года было собрано всего 1383 экземпляра модели. Один из самых сохранившихся автомобилей, который все фанаты марки могли увидеть в заводском музее BMW в Мюнхене, сейчас оказался на торгах аукционного дома RM Sotheby's. И у всех достаточно состоятельных ценителей модели теперь есть возможность приобрести отличный экземпляр культового BMW M3 CSL.

Фото: motor.ru motor.ru

Серебристо-серое купе с салоном из алькантары и искусственной ткани, собранное 4 июля 2003 года, стало одним из первых серийных автомобилей модели. Изначально машину делали для клиента из Японии, но в итоге спорткар оказался в Европе.

Оснащение купе включает в себя парктроники, датчик дождя, ксеноновые фары с омывателями и автоматическую коробку передач — 360-сильный 3,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель агрегатирован с трансмиссией SMG-II. Заявлено, что пробег BMW M3 CSL составляет всего 4698 километров и на протяжении всего срока эксплуатации спорткар проходил предписанное техническое обслуживание у официального дилера.