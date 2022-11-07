В октябре продажи новых автомобилей в России упали на 63%

В октябре 2022 года продажи новых автомобилей в России упали на 62,8%, или на 76,5 тыс. ед., по сравнению с октябрем прошлого года. Всего в прошлом месяце было реализовано 45,2 тыс. новых машин, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ).

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

«АвтоВАЗ», лидирующий в рейтинге продаж авто, реализовал в октябре 19,1 тыс. машин, что на 25% меньше, чем за этот же месяц год назад. Вторым по популярности автопроизводителем стал китайский Haval (4,4 тыс. ед.; -8%). В пятерку также вошли ГАЗ (3,9 тыс. ед.; -33%), Kia (3,3 тыс. ед.; -79%) и УАЗ (3,1 тыс. ед.; -16%). Десятку дополнили бренды Geely, Hyundai, Nissan, Renault и Skoda, тираж проданных автомобилей которой составил менее 1 тыс. ед.

В модельном рейтинге лидерство в октябре принадлежит Lada Granta (12,4 тыс. ед.) и Lada Niva (4,8 тыс. ед.). Относительно прошлого года их продажи выросли на 5,1 тыс. и 2,1 тыс. ед. соответственно. Третье место досталось кроссоверу Haval Jolion (3 тыс. ед.). Следом расположились Geely Coolray, Lada Vesta, УАЗ «Патриот» и Geely Atlas Pro. Первую десятку дополнили Hyundai Santa Fe, Haval F7 и Kia Seltos.

В августе 2022 года продажи новых автомобилей в России снизились на 62,4% или на 69,2 тыс. ед. по сравнению с августом прошлого года.