Volvo будет выпускать свой самый маленький электрокроссовер в Китае

В настоящее время в линейке шведского автопроизводителя Volvo наблюдается отчаянный дефицит электромобилей.

Фото: motor.ru motor.ru

Премиальная марка может предложить своим покупателям только два автомобиля на батарейках – это компактный кроссовер Volvo XC40 Recharge и его купеобразный собрат Volvo C40 Recharge, чего по сегодняшним стандартам в премиум-классе явно недостаточно.

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При этом, к 2030 году Volvo собирается полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания, а значит, времени на вывод новых электромобилей не так уж много. Совсем скоро компания представит флагманский электрический кроссовер Volvo EX90, который даст жизнь совершенно новой линейке электромобилей. И уже ходят слухи, что следующим её членом может стать представитель противоположного конца модельного ряда – субкомпактный кроссовер Volvo EX30.

Несмотря на то, что глава производителя Хакан Самуэльссон обещал ранее отказаться от буквенно-цифровых индексов моделей и перейти на смысловые имена автомобилей, похоже, что этот план не будет реализован. По крайней мере, в обозримом будущем.

Как и со всеми автомобилями Volvo начального уровня, платформу для EX30 предоставит китайская компания Geely, владеющая шведкой маркой с 2010 года. Скорее всего, это будет архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture) в компактной версии SEA-E. За счет высокого уровня унификации Volvo EX30 с китайскими моделями Geely, шведский производитель будет в состоянии вести очень агрессивную ценовую политику.

Более того, ради снижения стоимости производить авто будут только в Китае. В Гётеборге надеются, что с помощью новинки смогут нарастить общий объем продаж с нынешних 800 000 автомобилей в год до 1 200 000 автомобилей к 2025 году.