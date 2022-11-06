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1 час назад

Новости автомира: КамАЗ рассказал о новинках, которые появились несмотря на санкции

Motor.ru

Главный конструктор инновационных машин КамАЗа Сергей Назаренко рассказал о пяти новинках, которые появились в этом году несмотря на санкции. На форуме «Автонет-2022» спикер подчеркнул, что КамАЗ «чувствует себя неплохо», не отказываясь от ноу-хау. Главными на заводе считают проекты беспилотного тягача «54907», автономного тяжёлого самосвала «Юпитер», вахтового автобуса-вездехода, а также малотоннажные «Компас-9» и «Компас-12».

КамАЗ рассказал о появившихся новинках
Фото: motor.rumotor.ru

Гордость автогиганта — КамАЗ-54907, который создан для эксплуатации по беспилотным логистическим коридорам. Первый автономный тягач уже изготовлен и под присмотром оператора проходит испытания на полигоне, а также на трассах Челны — Нижнекамск и Челны — Казань.

Ещё один беспилотник — тяжёлый 50-тонный карьерный самосвал «Юпитер 30» грузоподъёмностью 27 тонн. Автомобиль проходит испытания в НТЦ КамАЗа и скоро отправится на Кузбасс для отработки технологии на карьере.

Перспективная разработка в сегменте пассажирского транспорта — автобус-вездеход КамАЗ-6250. Полноприводный однообъёмник создан по заказу «Газпрома», и с энергетической компанией уже заключен большой контракт на поставку таких машин.

Ещё топ-менеджер КамАЗа отнёс к новинкам этого года малотоннажные грузовички «Компас», хотя презентация и «Компас-9», и «Компас-12» состоялась в прошлом году, а продажи начались в декабре 2021-го. В следующем году семейство пополнится лёгкими моделями с индексами «5» и «6».

Хотя производство КамАЗ практически не снизилось относительно прошлогоднего графика, пока загрузка обеспечивается за счёт старых полноприводных грузовиков семейства К3. Однако на заводе обещают достичь массового выпуска «санкционно-устойчивые» грузовиков с современной кабиной К5 к февралю.

Автоновости,Сергей Назаренко,Газпром,
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