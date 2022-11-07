Китайская новинка оставила позади мощнейшие электрокары из Германии

Китайская марка IM начала продажи 5,1-метрового электроседана L7, который быстрее и втрое дешевле Porsche Taycan Turbo S. Топ-версия Snake Performance развивает 605 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, отличается перекалиброванным шасси, облегчёнными колёсами и усиленными тормозами. Цена — 578 800 юаней; Porsche Taycan Turbo S стоит в Китае 1 818 000 юаней. Купить IM L7 Snake Performance можно онлайн, успев к распродаже.

Фото: © IM L7 Snake Performance © IM L7 Snake Performance

Компания IM (Intelligence in Motion) — пример государственно-частного партнёрства. Контрольный пакет акций принадлежит автопроизводителю SAIC, по 18 процентов — IT-гиганту Alibaba и властям Китая. Седан L7 продаётся с лета, причём базовая 578-сильная полноприводная версия с запасом хода 615 километров стоит 368 800 юаней (3,15 миллиона рублей). А теперь в гамму добавлена «рекордная» модификация Snake Performance.

IM L7 Snake Performance

IM L7 Snake Performance

Силовая установка оптимизирована в угоду повышенной мощности, в салоне появился штурвал вместо руля и отделка замшей вместо перфорированной кожи. Перенастроены рулевое управление, полноуправлемое шасси и система стабилизации, добавлены более производительные тормозные механизмы Brembo, а адаптивная подвеска откалибрована под спорт специалистами «формульной» команды Williams Advanced Engineering.

IM L7 Snake Performance

Результат — на 3,2-километровом кольце Zhejiang International китайский седан показал время 1:42`212 — это на 2,2 секунды быстрее Porsche Taycan Turbo S. Впрочем, в разгоне с места до 100 километров в час IM L7 Snake Performance уступает немецкому электромобилю внушительные 0,8 секунды.