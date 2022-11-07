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2 часа назад

Российская компания Hover начала сертификацию своего летающего такси

Газета.Ru

Генеральный директор стартапа Hover, разрабатывающего беспилотное аэротакси, Александр Атаманов заявил, что компания приступила к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Его слова в кулуарах "Национальной технологической революции 20.35" передает РИА Новости.

Российская компания Hover начала сертификацию своего летающего такси
Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития МосквыПресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

"Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для ее успешного прохождения документы", - сообщил Атаманов.

Он отметил, что процесс сертификации идет достаточно медленно, однако в Hover уверены, что аэротакси станет доступным для коммерческого использования уже к 2025 году. Компания разрабатывает двухместный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой с 2019 года. Дрон способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час.

Заряда батареи хватает на 40 минут. В октябре корейский стартап Plana Aero, создателем которого является экс-разработчик аэромобилей для Hyundai, представил гибридный летательный аппарат с дальним радиусом действия. Аэротакси будет вмещать в себя до семи пассажиров, либо четырех пассажиров с крупным багажом. Дальность его полета составит 500 километров, а максимальная скорость — 350 километров в час.

Автоновости,Hyundai,Александр Атаманов,МАИ,
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