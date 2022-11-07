Российская компания Hover начала сертификацию своего летающего такси

Генеральный директор стартапа Hover, разрабатывающего беспилотное аэротакси, Александр Атаманов заявил, что компания приступила к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Его слова в кулуарах "Национальной технологической революции 20.35" передает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

"Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для ее успешного прохождения документы", - сообщил Атаманов.

Он отметил, что процесс сертификации идет достаточно медленно, однако в Hover уверены, что аэротакси станет доступным для коммерческого использования уже к 2025 году. Компания разрабатывает двухместный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой с 2019 года. Дрон способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час.