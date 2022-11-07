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43 минуты назад

Новости автомира: таможенники будут останавливать автомобили на дорогах

Deita.ru

Теперь по всей России: сотрудники мобильных таможенных групп смогут в случае необходимости заблокировать движение грузовика, если того потребует ситуация, сообщает ИА DEITA.RU.

Таможенники будут останавливать автомобили на дорогах
Фото: Deita.ruDeita.ru

Документ, открывающий работникам таможенной службы спектр новых возможностей при работе, подписан в третьей декаде августа сего года, и вступает в силу сегодня, 7 ноября 2022 года.

Таможенники по всей России получили возможность останавливать автомашины грузоподъёмностью выше 3,5 тонн вне зон таможенного контроля, пишет «Парламентская газета». Ранее такое право было у работников таможенной службы лишь в некоторых регионах России.

Согласно новому закону, таможенник, остановивший грузовик, должен представиться водителю. В случае соответствующей просьбы водителя, служащий обязан ознакомить водителя с содержанием служебного удостоверения. Водитель должен быть уведомлен об использовании видеорегистратора при работе сотрудников мобильной группы. Работник таможни также должен уведомить водителя грузовика о причине остановки, после чего сможет запросить документы на перевозимый груз.

Если же водитель грузовика попытается скрыться, таможенники вправе применить специальные средства и заблокировать дальнейшее движение этой машины.

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