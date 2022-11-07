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1 час назад

Новости автомира: в России появились новые Volkswagen Multivan T7

Газета.Ruиещё 2

Ряд российских автодилеров Volkswagen начал продажи минивэнов Multivan T7 по цене от 8-9 млн рублей, сообщает портал Autonews. Продавцы автомобилей рассказали, что машины ввезены путем параллельного импорта или с покупкой через оформление на физических лиц.

В России появились новые Volkswagen Multivan T7
Фото: VolkswagenVolkswagen

В России автомобили доступны с бензиновыми и дизельными моторами объемом 2,0 л (204 и 150 л.с. соответственно) в сочетании с семиступенчатым «роботом» и передним приводом.

Новые Volkswagen Multivan предлагаются в салонах в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Липецке и других городах РФ. Ввезенные «в серую» автомобили лишены заводской гарантии, поэтому некоторые дилеры предлагают собственную.

Volkswagen

Минивэн Multivan поколения T7 вышел в продажу в Европе летом прошлого года и предлагается в двух версиях — стандартной и удлиненной на 20 сантиметров.

Ранее в компании Mobil Expert рассказывали «Газете.Ru», что сейчас рентабельно привозить из Европы автомобили, которые в России не производились – включая минивэны Volkswagen Multivan или Renault Grand Scenic.

Также стало известно, что российские автодилеры начали продажу кроссоверов Chevrolet Tracker, ввезенных по схеме «серого» импорта из Казахстана.

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