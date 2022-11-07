Geely начинает продавать автомобили в Евросоюзе

4 ноября китайский автогигант Geely подписал соглашение о стратегическом партнерстве с венгерской дистрибьюторской компанией Grand Automotive Central Europe (GACE). Этот шаг знаменует официальный выход Geely на автомобильный рынок Европейского Союза. Ранее GACE специализировалась на импорте и продажах автомобилей марок Nissan в Венгрии, Чехии и Словакии. Первым Geely в Евросоюзе станет электрический компактный кроссовер Geely Geometry C.

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Заместитель генерального директора Geely International Сюэ Тао заявил, что автомобили на новой энергии (New Energy Vehicles – название всех электрифицированных авто, принятое в Китае) испытывают бурный рост популярности в Центральной и Восточной Европе. По словам топ-менеджера, начало продаж Geely в Евросоюзе является важнейшим шагом на пути реализации амбиций компании по глобальному присутствию.

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Реализация плана по глобализации бизнеса Geely стартовала в 2007 году, когда компания объявила приоритетной новую стратегию развития “Go Global”, пообещав выпускать “самые безопасные, экологичные, экономичные автомобили для всего мира”. В 2010 году Geely выкупили у Ford шведского автопроизводителя Volvo Cars, став первой в Китае международной автомобильной корпорацией. Следующим шагом Geely стало основание завода в Беларуси для выпуска автомобилей для стран ЕАЭС. А в 2018 году на заводе в Бельгии стартовало производство автомобилей под принадлежащей Geely маркой Lynk & Co.

Если кроссоверы среднего ценового диапазона – это давний тренд в Европе, то электромобили только начинают осваивать данную нишу. Компактный кроссовер Geely Geometry C является ответом на оба этих запроса. В основу кроссовера положена модифицированная архитектура Geely Emgrand GS, то есть, изначально она была создана для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а затем переделана под нужды электромобилей. АКБ на 53 и 70 кВтч обеспечивают запас хода 400-550 км соответственно.