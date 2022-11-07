В Подмосковье разыскивают серийных поджигателей автомобилей

Полиция в Подмосковье ищет преступников, которые угоняли автомобили и поджигали их в поле, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. За прошедший месяц несколько таких случаев произошло на Юго-Востоке Московской области.