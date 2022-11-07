В Подмосковье разыскивают серийных поджигателей автомобилей

Полиция в Подмосковье ищет преступников, которые угоняли автомобили и поджигали их в поле, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. За прошедший месяц несколько таких случаев произошло на Юго-Востоке Московской области.
«В октябре неоднократно вызывали следственно-оперативную группу по факту поджогов автомобилей. По предварительной версии, злоумышленники угоняли машины, отгоняли их в поле, закидывали под капоты сено и прочие вещи, поджигали», — рассказал собеседник издания.
По информации источника, с заявлениями об угоне владельцы автомобилей обращались уже позднее. Полиция проводит экспертизы, изымает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев. Предполагается, что поджоги машин устраивали пироманы, говорится в заметке.