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2 часа назад

В Подмосковье разыскивают серийных поджигателей автомобилей

Газета.Ru

Полиция в Подмосковье ищет преступников, которые угоняли автомобили и поджигали их в поле, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. За прошедший месяц несколько таких случаев произошло на Юго-Востоке Московской области.

В Подмосковье разыскивают серийных поджигателей автомобилей
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В октябре неоднократно вызывали следственно-оперативную группу по факту поджогов автомобилей. По предварительной версии, злоумышленники угоняли машины, отгоняли их в поле, закидывали под капоты сено и прочие вещи, поджигали», — рассказал собеседник издания.

По информации источника, с заявлениями об угоне владельцы автомобилей обращались уже позднее. Полиция проводит экспертизы, изымает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает очевидцев. Предполагается, что поджоги машин устраивали пироманы, говорится в заметке.

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