Новая Vesta получила опцию, которой никогда не было на Lada

С весны прошлого года инсайдеры сообщали о том, что новая Lada Vesta NG может быть оснащена уникальной в рамках модельного ряда опцией - системой контроля "слепых" зон. Автомобиль представили в феврале 2022 года, но официального старта продаж не состоялось, поэтому составы комплектаций до сих пор остаются неизвестными. Тем не менее возможность оснащения "Весты" ассистентом мониторинга "мёртвых" зон подтверждена документально.

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Сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на недавно появившееся руководство по эксплуатации Lada Vesta NG сообщает, что в некоторых комплектациях автомобиль может быть оснащён системой контроля "слепых" зон (КСЗ). Очевидно, что речь идёт о топовых версиях исполнения с вертикальным планшетом мультимедиа, которые в свободную продажу в рамках выпущенной ограниченной партии Lada Vesta NG не поступили.

Система КСЗ оповещает водителя через светодиодные индикаторы в боковых зеркалах заднего вида о наличии в так называемой "мёртвой" (или "слепой") зоне других движущихся объектов, таких как мотоцикл, легковой авто, грузовик или автобус. При этом сами объекты не видны в зеркалах.