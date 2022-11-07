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19 минут назад

Новости автомира: новая Vesta получила опцию, которой никогда не было на Lada

Российская Газета

С весны прошлого года инсайдеры сообщали о том, что новая Lada Vesta NG может быть оснащена уникальной в рамках модельного ряда опцией - системой контроля "слепых" зон. Автомобиль представили в феврале 2022 года, но официального старта продаж не состоялось, поэтому составы комплектаций до сих пор остаются неизвестными. Тем не менее возможность оснащения "Весты" ассистентом мониторинга "мёртвых" зон подтверждена документально.

Новая Vesta получила опцию, которой никогда не было на Lada
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на недавно появившееся руководство по эксплуатации Lada Vesta NG сообщает, что в некоторых комплектациях автомобиль может быть оснащён системой контроля "слепых" зон (КСЗ). Очевидно, что речь идёт о топовых версиях исполнения с вертикальным планшетом мультимедиа, которые в свободную продажу в рамках выпущенной ограниченной партии Lada Vesta NG не поступили.

Система КСЗ оповещает водителя через светодиодные индикаторы в боковых зеркалах заднего вида о наличии в так называемой "мёртвой" (или "слепой") зоне других движущихся объектов, таких как мотоцикл, легковой авто, грузовик или автобус. При этом сами объекты не видны в зеркалах.

В настоящее время АвтоВАЗ не выпускает Lada Vesta NG. Перезапуск производства на новой площадке в Тольятти (ранее "Весты" выпускались в Ижевске) запланирован на март 2023 года.

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