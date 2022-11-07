В Россию ввезли ранее не продававшийся здесь кроссовер Toyota

В России стартовали продажи компактного кроссовера Toyota Corolla Cross. Как пишет Autonews, вседорожник заметили у одного из дилеров в Подмосковье. Ввозят модель, как и многие другие иномарки, по схеме параллельного импорта, а потому официальной гарантии на машину продавец предоставить не может — только свою, действующую два года или до 75 тысяч километров пробега. Corolla Cross оценивается в 3,8 миллиона рублей, что на 100 тысяч меньше официальной цены Land Cruiser Prado, указанной на сайте производителя.

Фото: © Toyota © Toyota

Toyota Corolla Cross нашелся в Московской области и только в единственном экземпляре. Как отметил продавец, модель под заказ привезут и в другие города, но стоимость в таком случае может быть иной.

Ранее Corolla Cross в России не продавалась. Более того, его появление не анонсировалось, хотя до приостановки деятельности Toyota аж дважды запатентовала кроссовер в стране — в глобальной и японской версиях. Судя по всему, дилеры наладили поставки варианта с «приподнятой» решеткой радиатора, который продается за пределами домашнего рынка.

Corolla Cross в линейке Toyota стоит на ступеньку ниже RAV4, выпускать который в России перестали весной нынешнего года. В основе кроссовера — платформа TNGA-C, которую он делит с обычной Corolla и кроссовером C-HR. До нашего рынка добралась версия с гибридной силовой установкой с 1,8-литровым бензиновым мотором и электродвигателем совокупной мощностью 122 лошадиные силы. Такой Corolla Cross продают в Таиланде и Бразилии.