Сколько потеряли автопроизводители, ушедшие из России

Журнал «Авто.ру» оценил масштаб денежных потерь автопроизводителей, которые или уже объявили об уходе из России, или поставили бизнес в стране на паузу. Суммарные убытки автомобильных марок и сопутствующих компаний (топливных и шинных) составляют примерно 38,5 миллиарда долларов, следует из их публичных заявлений. Самые крупные потери на сегодняшний день у British Petroleum (BP), свернувшей деятельность в стране в конце лета. BP не только имела широкую сеть АЗС в России, но и участвовала в крупных нефтегазовых проектах, и в результате лишилась 24,4 миллиарда долларов.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

На втором месте по размеру убытков оказался Shell, потерявший до пяти миллиардов долларов. Впрочем, честь этой суммы компания могла компенсировать за счет продажи своих активов «Лукойлу» – сделка была проведена в конце мая 2022 года. Тогда, помимо 400 заправочных станций британско-нидерландской Shell, под управление «Лукойла» перешел и завод по производству смазочных материалов, расположенный в городе Торжке Тверской области.

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Renault, первый автопроизводитель, объявивший о прекращении продаж машин в России, потерял 2,3 миллиарда евро. Доля Группы Renault в АвтоВАЗе (67,69 процента акций) перешла ФГУП НАМИ, а столичный завод «Рено Россия», где собирали в том числе популярные кроссоверы Duster и Arkana, встал на баланс Москвы. Сумма сделки составила всего 1 рубль.

Потери от ухода Mercedes-Benz с российского рынка оцениваются в 709 миллионов евро. Немецкая компания продала свои доли в местных дочерних компаниях и завод в подмосковном Есипово российскому инвестору, дилерскому холдингу «Автодом». Стоит отметить, что, по состоянию на конец 2021 года, активы Mercedes-Benz составляли два миллиарда евро.

В сентябре решение об уходе из России приняла Toyota (рынок покинет и Lexus). Прекращение производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге обернулось для компании убытком в 660 миллионов долларов, так как Toyota вынуждена была содержать простаивающее предприятие, выплачивать зарплаты и налоги, не получая при этом доходов.

680 миллионов долларов потерял Nissan, покинувший Россию по тому же сценарию, что и Renault: завод и все активы были переданы ФГУП НАМИ. Группа Traton, в которую входят грузовые марки MAN и Scania, потеряет 550 миллионов евро.

Убытки шинного производителя Michelin составили 202 миллиона евро – именно эта сумма указывается в отчете компании в виде потери от остановки деятельности в России. Еще примерно 400 миллионов евро недосчитается Nokian Tyres, который решил продать бизнес в России компании «Татнефть».

Пока не прояснилась ситуация с продажей российского завода Volkswagen в Калужской области – по некоторым данным, концерн продолжает поиски покупателя. Не отчитался об убытках и BMW, свернувший сборку машин на калининградском «Автоторе».