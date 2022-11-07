Сколько потеряли автопроизводители, ушедшие из России

Журнал «Авто.ру» оценил масштаб денежных потерь автопроизводителей, которые или уже объявили об уходе из России, или поставили бизнес в стране на паузу. Суммарные убытки автомобильных марок и сопутствующих компаний (топливных и шинных) составляют примерно 38,5 миллиарда долларов, следует из их публичных заявлений. Самые крупные потери на сегодняшний день у British Petroleum (BP), свернувшей деятельность в стране в конце лета. BP не только имела широкую сеть АЗС в России, но и участвовала в крупных нефтегазовых проектах, и в результате лишилась 24,4 миллиарда долларов.
На втором месте по размеру убытков оказался Shell, потерявший до пяти миллиардов долларов. Впрочем, честь этой суммы компания могла компенсировать за счет продажи своих активов «Лукойлу» – сделка была проведена в конце мая 2022 года. Тогда, помимо 400 заправочных станций британско-нидерландской Shell, под управление «Лукойла» перешел и завод по производству смазочных материалов, расположенный в городе Торжке Тверской области.
Renault, первый автопроизводитель, объявивший о прекращении продаж машин в России, потерял 2,3 миллиарда евро. Доля Группы Renault в АвтоВАЗе (67,69 процента акций) перешла ФГУП НАМИ, а столичный завод «Рено Россия», где собирали в том числе популярные кроссоверы Duster и Arkana, встал на баланс Москвы. Сумма сделки составила всего 1 рубль.
Потери от ухода Mercedes-Benz с российского рынка оцениваются в 709 миллионов евро. Немецкая компания продала свои доли в местных дочерних компаниях и завод в подмосковном Есипово российскому инвестору, дилерскому холдингу «Автодом». Стоит отметить, что, по состоянию на конец 2021 года, активы Mercedes-Benz составляли два миллиарда евро.
В сентябре решение об уходе из России приняла Toyota (рынок покинет и Lexus). Прекращение производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге обернулось для компании убытком в 660 миллионов долларов, так как Toyota вынуждена была содержать простаивающее предприятие, выплачивать зарплаты и налоги, не получая при этом доходов.
680 миллионов долларов потерял Nissan, покинувший Россию по тому же сценарию, что и Renault: завод и все активы были переданы ФГУП НАМИ. Группа Traton, в которую входят грузовые марки MAN и Scania, потеряет 550 миллионов евро.
Убытки шинного производителя Michelin составили 202 миллиона евро – именно эта сумма указывается в отчете компании в виде потери от остановки деятельности в России. Еще примерно 400 миллионов евро недосчитается Nokian Tyres, который решил продать бизнес в России компании «Татнефть».
Пока не прояснилась ситуация с продажей российского завода Volkswagen в Калужской области – по некоторым данным, концерн продолжает поиски покупателя. Не отчитался об убытках и BMW, свернувший сборку машин на калининградском «Автоторе».
Нет информации и о потерях Ford, который вышел из совместного предприятия с «Соллерсом» и прекратил производство коммерческих Transit на предприятии в Елабуге. Также известно, что из СП с «Соллерсом» выходит и японская Mazda, которая до недавнего времени выпускала три модели на мощностях площадки во Владивостоке. Kia пока лишь рассматривает уход с российского рынка как один из возможных сценариев, а Hyundai готовится к консервации петербургского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», с конвейера которого сходили Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.