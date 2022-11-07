Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Власти Херсонской области приостановили движение через Днепр

Алиса Селезнёва

Передвижение по понтонной переправе через Днепр временно прекращено в связи с завершением эвакуационных мероприятий. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Херсонской области.

Движение через Днепр под Херсоном приостановили
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ и разрушения Каховской ГЭС. 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты системами ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять получили ранения.

Сегодня в администрации Херсонской области заявили о завершении эвакуации.

«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», - говорится в сообщении.

Херсон остался без электричества

В администрации Херсонской области пояснили, что запрет распространяется на водные суда, также прекращает свою работу и понтонная переправа. При этом транспортных средств коммунальных служб и компаний, «осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов», этот запрет не касается.

«Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее - через "Речпорт"», - пояснили в администрации, заверив, что простановка сообщения никак не скажется на обеспечения правобережной части Херсонской области всем необходимым.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители