Движение через Днепр под Херсоном приостановили

Передвижение по понтонной переправе через Днепр временно прекращено в связи с завершением эвакуационных мероприятий. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация Херсонской области.

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Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ и разрушения Каховской ГЭС. 20 октября ВСУ выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 были сбиты системами ПВО, одна упала в районе Антоновского моста. Погибли четыре человека, десять получили ранения.

Сегодня в администрации Херсонской области заявили о завершении эвакуации.

«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», - говорится в сообщении.

В администрации Херсонской области пояснили, что запрет распространяется на водные суда, также прекращает свою работу и понтонная переправа. При этом транспортных средств коммунальных служб и компаний, «осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов», этот запрет не касается.