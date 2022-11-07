Цифровую "приборку" новой Lada Vesta показали на видео

Сайт "Лада Онлайн" опубликовал видео с цифровой "приборкой" новой Lada Vesta, где показаны особенности системы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Приветственная заставка сопровождается показом логотипа марки. Далее на экране появляются "нарисованные" шкалы приборов: слева - тахометр, под которым расположена индикация температуры двигателя, справа - спидометр и уровень топлива под ним. Между спидометром и тахометром размещён экран, на который выводится в том числе индикация незакрытых дверей автомобиля.

Руководство по эксплуатации цифровой комбинации приборов напрямую связано с мультимедийной системой Lada EnjoY Vision Pro. Благодаря ей на щитке приборов может отображаться не только информация о состоянии автомобиля (бортовой компьютер), но и информацию по навигации и медиа.

Напомним, выпуск новой Lada Vesta должен возобновиться в марте 2023 года.