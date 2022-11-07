Раскрыто число нераспроданных машин Infiniti после ухода компании из РФ

Японский автомобильный бренд Infiniti заявил о своем уходе с российского рынка 3 ноября. Как пишет Auto.ru, несмотря на это, на складах дилерских центров марки осталось еще около сотни нераспроданных автомобилей, которые были выпущены в 2021 году.

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Запасы состоят преимущественно из трех моделей — кроссовера QX50, его кросс-купейной версии QX55 и внедорожника QX80. Стоимость QX 50 составляет от 4,5 до 6,79 млн рублей за версию с двухлитровым турбомотором на 249 л.с. и вариатором. QX55 продается по цене от 5,16 млн рублей до 7,3 млн рублей.

Внедорожник QX80 с 5,6-литровым двигателем мощностью в 405 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом продается по цене от 8,7 млн рублей до 14,59 млн рублей. В последнем случае цена объясняется расширенной комплектацией и улучшенным обвесом кузова.