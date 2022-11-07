Без рекламы: новый кроссовер JAC появился у дилеров

Компактный кроссовер JAC JS4 вышел на российский рынок с опозданием и без официального объявления.

Фото: Wroom Wroom

Китайцы обещали начать российские продажи модели JAC JS4 ещё в июле, но сделать это так и не получилось. В последних числах октября компания официально анонсировала презентацию модели, однако вскоре отменила её «по техническим причинам».

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Судя по всему, проблемы с запуском автомобиля в России возникли из-за «Москвича». По предварительной информации, JAC JS4 должен стать одной из тех моделей, которые будут собирать на бывшем заводе «Рено» под российской маркой. Чтобы не сталкивать на рынке две одинаковые машины под разными брендами, выход «Джака» поставили на паузу.

Однако, как пишет «Авторевю», партия кроссоверов (от пятисот до тысячи машин по разным данным), всё-таки была ввезена в России, и теперь дилеры марки JAC начали предлагать эти автомобили покупателям. Без новостей и рекламы со стороны представительства.

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Что же представляет собой JAC JS4. Это компактный переднеприводный паркетник длиной 4,41 метра (как Chery Tiggo 4, например), выпускающийся в Китае с 2020 года. У дилеров, в основном, есть версии с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 136 л. с. и вариатором.

Также в России сертифицирована модификация с атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра (118 л. с.) и механической коробкой, а вот полноприводного варианта у модели нет в принципе.

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Официального прайс-листа на модель JAC JS4 нет, но «Авторевю» приводит ориентировочные цены у дилеров. Кроссовер с турбомотором и вариатором стоит от 2 250 000 рублей. В оснащении машины есть шесть подушек, климат-контроль, медиасистема, круиз-контроль, камера заднего вида, датчик света, бесключевой доступ, люк.

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Машина в топ-комплектации Flagship с кожаной отделкой салона, электрорегулировками водительского кресла, виртуальными приборами, светодиодными фарами, камерами кругового обзора и электроприводом двери багажника обойдётся в 2 400 000 рублей.

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