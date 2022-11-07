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29 минут назад

Новости автомира: до российского рынка добралась еще одна модель, ввезенная по параллельному импорту

Motor.ru

Параллельный импорт набирает обороты: в России уже продаются Mazda CX-4 и BMW 2-Series, предназначенные для китайского рынка, а также индонезийский Mitsubishi Xpander. В списке ввезенных по такой схеме моделей пополнение – теперь россиянам доступен и рамный кроссвэн Toyota Rush, который производят в Индонезии. Как выяснил Autonews.ru, новинка доступна у официальных дилеров Toyota по цене от 2 350 000 до 2 500 000 рублей в зависимости от комплектации.

В Россию привезли рамный Toyota Rush
Фото: ToyotaToyota

Toyota Rush представляет собой аналог Daihatsu Terios для стран Юго-Восточной Азии, а внешне напоминает Honda CR-V предыдущего поколения. Модель продается с 2006 года, в 2017-м Rush пережил смену поколения, стал кроссвэном и с тех пор конкурирует с упомянутым Mitsubishi Xpander. У него рамная конструкция, семь мест и 220-миллиметровый дорожный просвет.

Под капотом у Rush – атмосферный мотор объемом 1,5 литра, который развивает 104 лошадиные силы и сочетается с четырехдиапазонным автоматом, а на индонезийском рынке – еще и с пятиступенчатой механической коробкой передач. В списке оснащения автомобилей, которые привезли в Россию, указаны четыре подушки безопасности, однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел, светодиодные фары и задние парктроники.

Mitsubishi Xpander, ближайший конкурент Toyota Rush, поставили в Россию в количестве нескольких сотен экземпляров. Цены начинаются от 2 240 000 рублей, заявлен 1,5-литровый «атмосферник» на 105 лошадиных сил и передний привод.

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