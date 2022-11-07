В российском городе начали поджигать машины с буквой Z

В Омске неизвестные подожгли несколько автомобилей с буквами Z на стеклах, сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал снимки обгоревших машин.
Как рассказали местные жители, злоумышленники облили автомобили горючей жидкостью около пяти утра на улице Кирова. Отмечается, что машины восстановлению не подлежат.
«Местные в соцсетях разделились на два лагеря — одни обзывают поджигателей, а другие говорят о том, что им страшно жить рядом с такими неадекватными соседями-пироманами», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в октябре в Екатеринбурге сотрудники Центра «Э» задержали 34-летнего мужчину, облившего краской три автомобиля, на которых была наклеена буква Z. По данным газеты «Коммерсантъ», на молодого человека составили три протокола за дискредитацию Вооруженных Сил России (ст. 20.3.3. КоАП РФ).