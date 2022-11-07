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42 минуты назад

Новости автомира: "незначительная" проблема привела к отзыву 250 тысяч автомобилей Volkswagen

Российская Газета

В США отзывают почти четверть миллиона автомобилей Volkswagen. Дефект, из-за которого было принято решение начать кампанию, производитель ранее назвал несущественным.

"Незначительная" проблема привела к отзыву 250 тысяч авто Volkswagen
Фото: iStockiStock

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). Отзыв коснется 224 704 автомобилей Volkswagen, произведенных в 2018 - 2019 годах. Речь идет о моделях Atlas, Atlas Cross Sport, Golf, Jetta, Tiguan, а также Audi Q3 и A3.

Сама проблема была обнаружена еще в 2020 году. Система контроля давления в шинах не может быстро среагировать, если все четыре колеса спускаются одновременно. Во всех остальных случаях - например, при спуске трех колес - она срабатывает исправно. Производитель, когда дефект был обнаружен, посчитал, что эта проблема не представляет угрозы для безопасности. Впрочем, эксперты NHTSA с этим не согласились.

С владельцами автомобилей, подпадающих под отзыв, начнут связываться 30 декабря. Им предложат обратиться в ближайший дилерский центр, где бесплатно установят новое программное обеспечение.

Автоновости,Audi Q3,Audi,Volkswagen,
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