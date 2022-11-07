"Незначительная" проблема привела к отзыву 250 тысяч авто Volkswagen

В США отзывают почти четверть миллиона автомобилей Volkswagen. Дефект, из-за которого было принято решение начать кампанию, производитель ранее назвал несущественным.
Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). Отзыв коснется 224 704 автомобилей Volkswagen, произведенных в 2018 - 2019 годах. Речь идет о моделях Atlas, Atlas Cross Sport, Golf, Jetta, Tiguan, а также Audi Q3 и A3.
Сама проблема была обнаружена еще в 2020 году. Система контроля давления в шинах не может быстро среагировать, если все четыре колеса спускаются одновременно. Во всех остальных случаях - например, при спуске трех колес - она срабатывает исправно. Производитель, когда дефект был обнаружен, посчитал, что эта проблема не представляет угрозы для безопасности. Впрочем, эксперты NHTSA с этим не согласились.
С владельцами автомобилей, подпадающих под отзыв, начнут связываться 30 декабря. Им предложат обратиться в ближайший дилерский центр, где бесплатно установят новое программное обеспечение.