"Незначительная" проблема привела к отзыву 250 тысяч авто Volkswagen

Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA). Отзыв коснется 224 704 автомобилей Volkswagen, произведенных в 2018 - 2019 годах. Речь идет о моделях Atlas, Atlas Cross Sport, Golf, Jetta, Tiguan, а также Audi Q3 и A3.

Сама проблема была обнаружена еще в 2020 году. Система контроля давления в шинах не может быстро среагировать, если все четыре колеса спускаются одновременно. Во всех остальных случаях - например, при спуске трех колес - она срабатывает исправно. Производитель, когда дефект был обнаружен, посчитал, что эта проблема не представляет угрозы для безопасности. Впрочем, эксперты NHTSA с этим не согласились.