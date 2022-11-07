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39 минут назад

Новости автомира: новая Lada Vesta получила систему контроля слепых зон

Никита Бородкин

Обновленная Lada Vesta NG получила систему контроля слепых зон, которая ранее не применялись на автомобилях семейства Lada. Как сообщает «Лада.Онлайн», вероятнее всего войдет в более расширенные комплектации.

Новая Vesta получила опцию, которой никогда не было на Lada
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно руководству по эксплуатации Lada Vesta NG, «Система КСЗ» предназначена для оповещения водителя о нахождении объектов в зонах, которые не просматриваются через боковые зеркала. Датчики смогут распознавать легковые и грузовые авто, мотоциклы и автобусы. Сигнализировать о наличии препятствий машина будет через индикаторы в зеркалах заднего вида.

Отмечается, что система должна повысить безопасность Vesta посредством предупреждения о возможных столкновениях с транспортом, который водитель не может обнаружить обычным глазом. Устанавливать ее будут на модели в «вариантном исполнении» — скорее всего, в базовой комплектации ее не будет. При этом не исключено, что ее будут предлагать как дополнительную опцию.

Напомним, что перезапуск производства Lada Vesta NG на тольяттинской площадке запланирован на март 2023 года. В конце октября стало известно, что на заводе «АвтоВАЗа» уже завершили сбор первых опытных экземпляров.

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