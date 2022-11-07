Сколько потеряли автопроизводители, ушедшие из России

Суммарные потери мировых автобрендов, которые покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране, составляют порядка 38,5 млрд долларов. Об этом пишет журнал «Авто.ру» со ссылкой на публичные сообщения об убытках.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Отмечается, что в конечном результате учтены потери связанных с автомобильной отраслью брендов — например, топливных компаний и шинных заводов. В частности, самые крупные убытки понесла British Petroleum, которая не только владела в РФ сетью заправок, но и принимала участие в нефтегазовых проектов. Согласно сообщениям инсайдеров, компания лишилась порядка 24,4 млрд долларов.

Еще одна крупная топливная компания, Shell, потеряла до 5 млрд долларов, однако смогла компенсировать часть из этой суммы, продав свои АЗС «Лукойлу». Сделка завершилась весной, но ее сумма так и не разглашалась.

Первый автопроизводитель, официально покинувший рынок в 2022 году — компания Renault. Из-за сворачивания своей деятельности автогигант понес убытки в 2,3 млрд евро. При этом свои активы, в том числе и московский завод, Renault передала российским властям за символическую сумму в 1 рубль.

В течение осени об убытках заявляли Toyota и Nissan. В случае с Toyota приостановка деятельности российского завода принесла до 660 млн долларов убытков. Nissan, покинувшая российский рынок по сценарию Renault, заявляла потере более 680 миллионов долларов.

Ещё 550 миллионов евро может в ближайшее время потерять группа компаний Traton — в нее входят грузовые марки MAN и Scania. Она собирается передать новым владельцам свои российские активы в начале следующего года.