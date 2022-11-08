Первый полностью электрический Lamborghini увидит свет в 2028 году

Lamborghini сделает ставку на 100% электрическую мобильность до 2030 года. Первый электромобиль эксклюзивного итальянского бренда станет реальностью благодаря технологиям Volkswagen Group. Это будет совершенно новая модель с четырехместным салоном, рассчитанная на ежедневное использование.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Первый серийный электромобиль Lamborghini появится на рынке в 2028 году. Проект может быть реализован благодаря технологии, разработанной концерном Volkswagen. И его запуск не будет означать, по словам топ-лидера марки, исчезновения Lamborghini с двигателем внутреннего сгорания.

Гендиректор Lamborghini Стефан Винкельманн,сделал несколько интересных заявлений , которые проливают свет на первую электрическую модель компании. Винкельманн открыто заявил, что этот электромобиль не станет преемником или заменой какой-либо из моделей, входящих в модельный ряд. Это будет совершенно новый автомобиль.

На вопрос, как будет выглядеть первый электрический Lamborghini, Винкельманн назвал его «четвертой моделью, которая будет более полезной для повседневного использования». Это означает двухдверный автомобиль с формулой 2+2 и большим дорожным просветом».

Винкельманн также говорил о производстве автомобиля с помощью Volkswagen Group и сослался на популярный Urus: «Синергия от Volkswagen Group, как у нас уже была с Urus». Это открывает двери для использования будущей платформы SSP , над которой в настоящее время работает Volkswagen.

PNZdrive