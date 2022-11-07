У Саудовской Аравии появилась собственная марка электрокаров

Саудовская Аравия запустила первый в истории страны бренд по производству электромобилей — Ceer («Сир»). Он запущен совместными усилиями Суверенного фонда Саудовской Аравии и тайваньской Foxconn, выпускающей, среди прочего, смартфоны iPhone и Xiaomi. Foxconn займется разработкой платформы для линейки Ceed, в которую войдут седаны и кроссоверы. Однако все электрокары будут строиться и тестироваться исключительно на территории арабского королевства.

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Акцент создатели Ceer сделают на технологичности: машины получат передовую мультимедийную систему, подключенные сервисы и автопилот. Уже известно, что для арабских электрокаров лицензируют технологии BMW, но какие именно, пока неизвестно. Информация о производственных объемах также не раскрывается, но машины будут продавать не только в Саудовской Аравии: с 2025 года они начнут появляться в странах Ближнего Востока и в Северной Африке.

По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, создание Ceer — не просто запуск нового бренда, но и создание целой отрасли, привлекательной для инвесторов. Выпуск электрокаров поспособствует росту ВВП страны, трудоустроит людей и поможет воплотить план по снижению выбросов оксида углерода, добавил принц.

Ожидается, что Ceer привлечет более 150 миллионов долларов США и создаст до 30 тысяч рабочих мест. К 2034 году доходность компании должна достичь восьми миллиардов долларов.