Honda показала концепт ещё одного семейства моделей

Будущие полностью электрические новинки станут эксклюзивом: в компании заявили, что они будут продаваться только на китайском рынке.

Фото: Honda Honda

Honda Motor делает активные шаги в сторону «озеленения» бренда. Согласно стратегии производителя, к 2030 году на мировой рынок должно быть выведено тридцать новых «батарейных» моделей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, компания направит на электрификацию линейки инвестиции в размере пяти триллионов иен, средства по плану должны быть освоены в течение ближайшего десятилетия. Напомним, Хонда намерена полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания на своих автомобилях к 2040 году.

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Одним из направлений в реализации поставленных задач стала разработка семейства электрокаров, предназначенных для китайского рынка. Предвестника новинок – концепт Honda e:N2 – производитель показал на днях в рамках выставки China International Import Expo, которая проходит в Шанхае. Судя по снимкам, не исключено, что этот шоу-кар пока что представляет собой макет, за глухо тонированными стеклами интерьер не просматривается.

Судя по форме кузова, концептуальный электромобиль Honda представляет собой либо купеобразный паркетник, либо «приподнятый» лифтбек (в компании отметили, что ни в одну из нынешних категорий он не вписывается). У него довольно смелый и футуристичный дизайн экстерьера: шоу-кар получил резкие прямые линии в оформлении передней части и кормы, головную оптику и задние фонари узкой формы, большие расширители колёсных арок, выполненные из некрашеного пластика, лаконичный спойлер на верхней части пятой двери, утопленные дверные ручки, а также камеры вместо боковых зеркал.

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Несмотря на то, что производитель так и не показал интерьер Honda e:N2, он отметил, что водителя и пассажиров ждёт солидное количество пространства, «чистая и не загромождённая» виртуальная приборная панель, подсветка в салоне, а также различные современные функции Honda Connect. Сообщается, что создатели поработали в том числе и с ароматами во внутреннем пространстве концепта.

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Известно, что в основу прототипа новинки Honda легла переднеприводная версия F платформы e:N Architecture. Напомним, на ней же базируются электрические SUV Honda e:NS1 и Honda e:NP1, их выпуск налажен в Китае, производство идёт на совместных предприятиях с Dongfeng и GAC соответственно. Отметим, в техническом плане эти «электрички» идентичны, незначительные отличия есть только в дизайне. Продажи этих моделей в Поднебесной стартовали весной текущего года.

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О перспективах серийной версии на базе концепта Honda e:N2 информации пока нет. В компании отметили, что он лишь указывает направление для «второго набора моделей серии e:N». Вероятно, товарный вариант такого электрокара всё-таки появится. В этом случае конкуренцию ему, вероятно, может составить электроседан Toyota bZ3. Презентация этой «зелёной» новинки прошла в конце прошлого месяца. Пока что новая «четырёхдверка» заявлена только для китайского рынка.