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1 час назад

Новости автомира: Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Московский скоростной диаметр (МСД) станет платным для транзитных автомобилей со 2 января будущего года. Проезд составит 950 рублей, сообщил агентству РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА НовостиЕвгений Одиноков/РИА Новости

Платно проехать по МСД смогут транзитные автомобили с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. За контроль проезда будет отвечать действующая система фотовидеофиксации. Тестирование системы оплаты начнется в декабре.

Для московских машин и междугородних автобусов проезд останется бесплатным, при этом транзит грузовиков будет разрешен только по пропуску, рассказал Ликсутов.

МСД — магистраль для скоростного транзитного движения транспорта, которая объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды. Это самая длинная бессветофорная магистраль, ее протяженность составит 68 километров с севера на юг города. На магистрали располагаются 136 мостов, тоннелей и эстакад, а также 33 пешеходных перехода. Южная часть МСД находится в процессе строительства, работы планируется завершить в 2023 году.

Автоновости,Максим Ликсутов,
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