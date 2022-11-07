Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года

Московский скоростной диаметр (МСД) станет платным для транзитных автомобилей со 2 января будущего года. Проезд составит 950 рублей, сообщил агентству РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Платно проехать по МСД смогут транзитные автомобили с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. За контроль проезда будет отвечать действующая система фотовидеофиксации. Тестирование системы оплаты начнется в декабре.
Для московских машин и междугородних автобусов проезд останется бесплатным, при этом транзит грузовиков будет разрешен только по пропуску, рассказал Ликсутов.
МСД — магистраль для скоростного транзитного движения транспорта, которая объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды. Это самая длинная бессветофорная магистраль, ее протяженность составит 68 километров с севера на юг города. На магистрали располагаются 136 мостов, тоннелей и эстакад, а также 33 пешеходных перехода. Южная часть МСД находится в процессе строительства, работы планируется завершить в 2023 году.