Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года

Московский скоростной диаметр (МСД) станет платным для транзитных автомобилей со 2 января будущего года. Проезд составит 950 рублей, сообщил агентству РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Евгений Одиноков/РИА Новости

Платно проехать по МСД смогут транзитные автомобили с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. За контроль проезда будет отвечать действующая система фотовидеофиксации. Тестирование системы оплаты начнется в декабре.

Для московских машин и междугородних автобусов проезд останется бесплатным, при этом транзит грузовиков будет разрешен только по пропуску, рассказал Ликсутов.