В России рухнули продажи автомобилей

В октябре 2022-го продажи легковых авто в России упали на 62,8 процента к октябрю 2021 года и составили 45 228 единиц. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса.

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Октябрьские продажи оказались на три процента ниже по сравнению с августом.

Продажи лидера рынка - Lada - сократились на четверть и составили 19,1 тысячи единиц. Это 42,3 процента от всех легковых авто, проданных в РФ за месяц.

На второе место по продажам вышел китайский Haval: в стране купили 4,4 тысячи авто этой марки. На третьей строчке оказался ГАЗ.

Lada Granta покупали на 71 процентов чаще, чем год назад, Lada Niva - на 81 процент, а у Haval Jolion зафиксировали прирост продаж в два раза.

Также выросли продажи кроссоверов Geely Atlas Pro (на 45 процентов), Tugella (на 37 процентов) и Hyundai Santa Fe (плюс 21 процент).

В целом за десять месяцев года в России было продано 502 474 автомобиля, на 60,8 процента меньше, чем за этот же период 2021-го.

«Коммерсант» писал, что в августе спрос на российском рынке оказался на 47 процентов ниже, чем в марте. При этом продажи начали немного расти, эксперты объясняли это льготными кредитами на Lada и сделками по закупке китайских авто для каршеринга.