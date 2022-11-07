Московский скоростной диаметр станет платным со 2 января 2023 года

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что со 2 января транзит по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным, тариф составит 950 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Магистраль будет бесплатной для автомобилистов с московскими и областными номерами, а также для междугородних автобусов и такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области.

Грузовики на МСД будут пускать только по пропуску.

Оплатить проезд можно будет с помощью сайта и приложения «Парковки России». Платно проезжать по МСД будут транзитные автомобили с номерами других регионов, которые въедут на магистраль и покинут ее в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.

Если на путь по МСД водитель потратит больше двух часов, либо за сутки не покинет пределов ЦКАД, проезд будет бесплатным, объяснил Ликсутов.

В январе 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль - МСД, которая в будущем станет платной для части транспорта.

Мэр объяснял, что это защитит трассу от дополнительного трафика транзитных машин и позволит жителям региона сократить время в дороге. В мэрии рассчитывают, что транзитный поток, как и раньше, будет идти по Центральной кольцевой автодороге.

«Наша главная задача - построить дорогу, по которой можно без остановок пересечь столицу всего за 40 минут. Поэтому на МСД не будет препятствий в виде светофоров», - подчеркивал Собянин.