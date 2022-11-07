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1 час назад

Новости автомира: стало известно, как будут выдавать водительские удостоверения в 2023 году

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В 2023 году автомобилистов ожидает ряд важных изменений, касающихся правил получения водительских удостоверений. Часть новшеств станет приятной, остальная – не очень.

Как будут выдавать водительские удостоверения в 2023 году
Фото: АвтоКодАвтоКод

Права продлят на три года

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По данным портала AvtoNews.ru, удостоверения, действие которых закончится в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, по инициативе ГИБДД и Министерства юстиций продлят еще на три года. Но если водитель планирует выезд за пределы России и управление автомобилем за рубежом, «просроченные» права придется заменить.

Отменят скидку на «Госуслугах»

Следующее нововведение менее приятное. Скидка 30%, которую водители получали при оплате госпошлин через «Госуслуги», будет отменена с 1 января 2023 года. Таким образом, пошлины за получение прав и постановку авто на учет придется оплачивать в полном объеме.

Отменят необходимость предъявлять медсправку

С 1 марта 2023 года в России вступит в силу законопроект, в соответствии с которым водителям не нужно будет предъявлять медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом. Эту информацию ГИБДД будет запрашивать в Минздраве в электронном виде.

Новшество позволит водителям сэкономить время на получении и замене удостоверений. Но если у водителя, впервые получающего права, будет медсправка или паспорт с истекшим сроком действия, его отстранят от экзамена в ГИБДД. Отстранение грозит и тем, кто вовсе не явится на экзамен.

Аннулируют права, полученные с нарушением правил

Удостоверения, полученные с нарушением правил либо по подложным документам, будут аннулированы. Этой же мере подвергнут водителей, которые вовремя не явились для прохождения обязательного внеочередного медосвидетельствования, если поступили сведения о том, что медицинское заключение аннулировали либо у водителя появились противопоказания или ограничения к управлению транспортом.

Уберут штрих-код с оборотной стороны удостоверения

С 1 марта 2023 года изменится внешний облик водительских прав. С оборотной стороны карточки исчезнет штрих-код, так как он больше не используется работниками автоинспекции для считывания данных.

Вместо прав можно будет предъявить QR-код

В следующем году продолжится эксперимент с введением электронных водительских прав, начатый 1 октября 2022 года. В новом году водители по-прежнему смогут предъявлять автоинспектору QR-код вместо удостоверения. Но это не отменяет необходимость возить с собой бумажные права – за их отсутствие выпишут штраф на 500 рублей.

Автоновости,ГИБДД,
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