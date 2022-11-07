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25 минут назад

Новости автомира: пьяный украинец угнал катафалк в Польше

Елена Прошина

Пьяный украинец угнал автомобиль похоронного бюро в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat.

Пьяный украинец угнал катафалк в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, сотрудники дорожной безопасности обратили внимание на странную манеру управления катафалком и обратились в полицию.

«Столичные полицейские задержали 30-летнего жителя Украины, который, имея почти четыре промилле алкоголя в крови, управлял катафалком», — сообщило издание.

Отмечается, что при задержании мужчина проявлял агрессию и не выполнял требований полицейских. Сам катафалк принадлежал компании, в которой украинец когда-то работал. По словам, владельца, мужчина знал, где находятся ключи от машины.

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Теперь украинцу грозит до десяти лет лишения свободы за кражу со взломом, вождение в нетрезвом виде и езду без прав.

Ранее компания украинцев напала на семью россиян во французском Довиле. Сначала между компаниями произошел конфликт, после чего один из агрессивно настроенных украинцев ударил россиянина. В связи с инцидентом российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту с требованием принять меры и наказать граждан Украины, напавших на россиян.

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