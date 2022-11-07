Вседорожный Huracan станет последним Lamborghini с обычным двигателем

Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato покажут в следующем месяце, и он станет последней машиной марки с неэлектрифицированным двигателем внутреннего сгорания. Двухдверка будет основана на одноименном концепте 2019 года. Она получит увеличенный дорожный просвет, оригинальные калибровки управляющей электроники и уникальный декор. Тираж вседорожного Sterrato, скорее всего, будет ограничен, но официальных данных пока нет.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

Вседорожный Lamborghini Huracan Sterrato дебютирует на ярмарке современного искусства Art Basel (Майами) в первых числах декабря. Он станет последней машиной итальянской марки с двигателем внутреннего сгорания. Точнее, ДВС будет жить и дальше, но только в составе гибридных установок как на Sian FKP 37 или Countach LPI 800–4.

Внешне Sterrato окажется близок к одноименному концепту, хотя идейными вдохновителями суперкара выступят экспериментальные Jarama Rally и Urraco Rally.

Параметры серийной машины пока не раскрываются, поэтому придется ориентироваться на прототип. Он получил увеличенный на 47 миллиметров дорожный просвет и расширенную на 30 миллиметров колею; углы въезда и съезда выросли на один и 6,5 процента соответственно. К тому же суперкару достались алюминиевая защита днища и композитные накладки моторного отсека и воздухозаборников.