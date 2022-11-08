В Москве могут ввести льготную парковку

В Госдуме предложили ввести в Москве льготный парковочный тариф, пишут «Известия». С инициативой председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к заммэру Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову. Льготы предлагается ввести только для пенсионеров и только в выходные дни: это позволило бы пожилым гражданам чаще гулять по центру столицы, который для многих малодоступен из-за дороговизны парковки.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

По словам Нилова, пожилые москвичи жалуются, что не могут погулять по центру города в выходные. Цена парковки для них неподъемная — на большей части Садового кольца час стоит 380 рублей, а где-то стоимость доходит до 450 рублей.

В результате пенсионеры имеют возможность оставить автомобиль в центре и погулять только несколько раз в год — в дни государственных праздников, когда парковка бесплатна. Нилов предлагает распространить эту возможность и на другие дни: а именно, сделать парковку в местах с повышенными тарифами бесплатной для пенсионеров в выходные.

Такая мера могла бы стать отличным дополнением к программе «Активное долголетие», нацеленной на оздоровление пожилых москвичей, отмечает Нилов. Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов пока на предложение не отреагировал.