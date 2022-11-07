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23 минуты назад

Новости автомира: топ-менеджер Ford поплатился карьерой из-за плохого качества авто последних лет

Российская Газета

Стюарт Роули, занимавший пост исполнительного директора и проработавший в компании Ford 32 года, уйдёт в отставку из-за проблем с качеством автомобилей.

Плохое качество авто стоило карьеры топ-менеджеру Ford
Фото: FordFord

В последние годы Ford был вынужден отзывать автомобили из-за риска возгорания больших кроссоверов, в том числе важной имиджевой модели Bronco Sport, проблем с тяговыми аккумуляторами Ford Mustang Mach-E, неполадках датчиков системы контроля давления в шинах электрического пикапа-бестселлера Ford F-150 Lightning.

"Мы добились большого прогресса в качестве автомобилей, и доказательства тому - результаты опросов клиентов и увеличение объёмов производства, однако мы не совсем удовлетворены показателями", - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли в мае этого года.

В своём обращении от 2 ноября Фарли заявил о качестве выпускаемой продукции, как о главном приоритете, и его поможет на всех этапах обеспечить "правильный лидер" Джим Баумбик, который займёт место Стюарта Роули. Баумбик до нового назначения являлся вице-президентом компании.

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