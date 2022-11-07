Плохое качество авто стоило карьеры топ-менеджеру Ford

Стюарт Роули, занимавший пост исполнительного директора и проработавший в компании Ford 32 года, уйдёт в отставку из-за проблем с качеством автомобилей.
В последние годы Ford был вынужден отзывать автомобили из-за риска возгорания больших кроссоверов, в том числе важной имиджевой модели Bronco Sport, проблем с тяговыми аккумуляторами Ford Mustang Mach-E, неполадках датчиков системы контроля давления в шинах электрического пикапа-бестселлера Ford F-150 Lightning.
"Мы добились большого прогресса в качестве автомобилей, и доказательства тому - результаты опросов клиентов и увеличение объёмов производства, однако мы не совсем удовлетворены показателями", - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли в мае этого года.
В своём обращении от 2 ноября Фарли заявил о качестве выпускаемой продукции, как о главном приоритете, и его поможет на всех этапах обеспечить "правильный лидер" Джим Баумбик, который займёт место Стюарта Роули. Баумбик до нового назначения являлся вице-президентом компании.