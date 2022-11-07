Китайская BYD рассекретила соперника Kia Sorento

Компания BYD готовится выпустить на рынок гибридный кроссовер Frigate 07, также известный как Corvette 07. Его прототип показали в прошлом году под названием X Dream. Позже снимки серийного варианта появились в базе местного Министерства промышленности, а шпионы опубликовали снимки закамуфлированного салона. Теперь же автомобиль, по габаритам схожий с Kia Sorento, полностью рассекречен — включая характеристики силовой установки и запас хода.

Фото: © BYD © BYD

BYD Frigate 07 (или Huweijian на китайском языке) в линейке Warship составит компанию седану Destroyer («Эсминец»), кроссоверу Cruiser («Крейсер») и компактвэну Landing Ship («Десантный корабль»). Причем, как пишет «Авторевю», в планах производителя сразу несколько «Фрегатов», и 07-й будет самым большим из них.

BYD

Кроссовер получил приподнятую подоконную линию, пластиковый обвес по периметру и крупную решетку радиатора с каскадом ходовых огней по бокам. Дверные ручки спрятаны в кузов, размерность колесных дисков составляет 19 дюймов уже в «базе».

BYD

В салоне — цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Последний оснащен поворотным механизмом: его можно вращать, меняя ориентацию с горизонтальной на вертикальную и наоборот. Еще одно необычное решение — округлые рукоятки дверей.

BYD Frigate 07 предложат с двумя вариантами силовых установок — DM-i (Dual Mode intelligent) и DM-p (Dual Mode performance). В базовом варианте Frigate 07 оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 139 лошадиных сил и одним электромотором на 197 сил на передней оси, привод в этом случае передний.

Более мощный DM-p дополнен еще одним электродвигателем сзади, выдающим 204 сил. Суммарная отдача такой установки достигает 401 силы. На небольшой скорости работают электромоторы, а ДВС играет роль генератора для подзарядки аккумулятора. К передним колесам он подключается только на высоких скоростях.

На разгон с места до 100 километров в час полноприводный вариант тратит 4,7 секунды, а максимальная скорость кроссовера в обеих версиях составляет 180 километров в час. Литий-железо-фосфатная батарея Blade обеспечивает порядка 200 километров хода только на электричестве.

BYD уже поставил Frigate 07 на конвейер, а потому продажи в Китае должны стартовать в ближайшее время. Ожидается, что он будет стоить от 220 тысяч до 280 тысяч юаней, что равно 1,8-2,4 миллиона рублей.