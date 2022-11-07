В России появился новый Nissan Patrol

В России начались продажи рестайлинговых Nissan Patrol шестого поколения. Внедорожник можно купить в разных версиях, в том числе «заряженной» Nismo, эксклюзивно продающейся только в странах Персидского залива. За такой автомобиль придется выложить около 9,5 миллиона рублей, хотя в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) он стоит на три миллиона рублей дешевле.

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На сайте «Авто.ру» появились объявления о продаже рестайлинговых внедорожников Nissan Patrol шестого поколения. Разумеется, ни о каких официальных поставках речь не идет: машины возят из ОАЭ, причем заказать можно даже «заряженный» Patrol Nismo. Внедорожник в таком исполнении оснащен атмосферной «восьмёрка» 5.6 (428 л.с., 560 Нм), оригинальным обвесом, раздвоенным выхлопом и амортизаторами Bilstein.

Стоит Patrol Nismo 9 400 000 рублей. Цена привязана к доллару, поэтому будет меняться вслед за курсом. При этом на Ближнем Востоке внедорожник продают за 395 000 дирхам, или 6,6 миллиона рублей, а для желающих сэкономить есть вариант LE T1 с тем же мотором, но на 400 сил, и ценой от 242 000 дирхам, что соответствует четырем миллиона рублей. Начальный Patrol XE, оснащенный 275-сильным V6 4.0, и вовсе стоит 206 000 дирхам, или 3,6 миллиона рублей.