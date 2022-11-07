В России разработали внедорожный автобус для Крайнего Севера

Автозавод «Урал» совместно с Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана и сотрудниками Южно-Уральского государственного университета представили новый внедорожный автобус под названием «Арктика», предназначенный для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Машина способна перевозить 28 пассажиров при температуре до -60 градусов Цельсия. Одной из особенностей машины стали специальные шины, обеспечивающие транспортному средству плавучесть.

Фото: © Урал / ВКонтакте © Урал / ВКонтакте

Внедорожный автобус оборудован утепленным кузовом с увеличенной высотой, в котором с комфортом могут разместиться 28 пассажиров. Конструкция «Арктики» предусматривает наличие каркасно-панельной кабины с кондиционером и независимым отопителем.

Кроме того, транспортное средство оснастили пневмоподвеской для плавного движения по бездорожью, а также большими шинами пониженного давления, которые позволяют автобусу передвигаться по подтопленной местности.

В список опций внедорожника вошло оборудование, позволяющее перевозить пассажиров при температуре воздуха до -60 градусов. В их числе морозоустойчивая электропроводка, термокейс для подогрева аккумулятора, а также генератор мощностью 3 киловатта и система электрического подогрева топливной системы.