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1 час назад

Новости автомира: В России разработали внедорожный автобус для Крайнего Севера

Motor.ru

Автозавод «Урал» совместно с Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана и сотрудниками Южно-Уральского государственного университета представили новый внедорожный автобус под названием «Арктика», предназначенный для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Машина способна перевозить 28 пассажиров при температуре до -60 градусов Цельсия. Одной из особенностей машины стали специальные шины, обеспечивающие транспортному средству плавучесть.

В России разработали внедорожный автобус для Крайнего Севера
Фото: © Урал / ВКонтакте© Урал / ВКонтакте

Внедорожный автобус оборудован утепленным кузовом с увеличенной высотой, в котором с комфортом могут разместиться 28 пассажиров. Конструкция «Арктики» предусматривает наличие каркасно-панельной кабины с кондиционером и независимым отопителем.

Кроме того, транспортное средство оснастили пневмоподвеской для плавного движения по бездорожью, а также большими шинами пониженного давления, которые позволяют автобусу передвигаться по подтопленной местности.

В список опций внедорожника вошло оборудование, позволяющее перевозить пассажиров при температуре воздуха до -60 градусов. В их числе морозоустойчивая электропроводка, термокейс для подогрева аккумулятора, а также генератор мощностью 3 киловатта и система электрического подогрева топливной системы.

В середине января Ульяновский автозавод опубликовал фотографию раритетной «Буханки», разработанной для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Модифицированный фургон оснастили многочисленными системами обогрева и оборудованием для оказания экстренной помощи.

Автоновости,МГТУ им. Баумана,УралАЗ,
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