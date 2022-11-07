Представлен новый Honda Pilot

Компания Honda представила новый Pilot. Кроссовер четвертого поколения получил другую внешность и измененный салон, а также впервые обзавелся внедорожным исполнением TrailSport. Вездеходом такой Pilot, конечно же, не назовешь. Он отличается увеличенным дорожным просветом, иначе настроенными подвеской и полным приводом, а также внедорожной камерой TrailWatch, защитой днища и штатными шинами Continental TerrainContact AT. Продажи нового Honda Pilot начнутся в следующем месяце.

Фото: © Honda © Honda

Одно из главных новшеств «четвертого» Honda Pilot — брутальная внешность. Тренд на массивные решетки радиатора в 2018 году задал пикап Ridgeline, и теперь в едином ключе выполнены все кроссоверы японской марки. Новый «Пилот» стал шире и длиннее, однако огромный капот и заваленные назад передние стойки крыши позволили сделать его пропорции более спортивными.

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Кроме того, впервые в списке опций вседорожника появился пакет HPD, который добавляет немного гоночной эстетики. В него вошли колеса бронзового цвета, расширители арок и наклейки на кузов.

Интерьер «Пилота» преобразился ни чуть не меньше экстерьера, хотя преемственность с предыдущим поколением местами прослеживается. В салоне могут поместиться до 8 человек. Среднее сиденье второго ряда складывается, превращаясь в подлокотник, либо убирается целиком, причем хранить его можно в специальном отсеке под полом багажника.

Увеличился запас места между рядами, спереди появились новые кресла с улучшенной поддержкой, снижающие усталость в длительных поездках. По всему салону кроссовера разбросаны 14 подстаканников, а в отек на консоли помещается iPad Pro.

В стандартное оснащение Pilot входят семидюймовая «приборка» с цифровым тахометром и аналоговым спидометром и такого же размера центральный дисплей. В зависимости от версии в машине может быть до шести USB-портов, беспроводная зарядка и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Дорогим версиям также положена виртуальная приборная панель диагональю 10,2 дюйма и 9-дюймовый экран медиасистемы. Подогрев всех сидений есть уже «в базе». Панорамная крыша со сдвижной секцией, обивка кожей и подогрев руля — прерогатива исполнений TrailSport, Touring и Elite.

Двигатель Pilot — спроектированный заново V6 3.5 с компактной головкой блока цилиндров и измененным для лучшего воспламенения топливной смеси углом установки клапанов. Отдача — 289 лошадиных сил и 355 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 10-диапазонным автоматом и полным приводом i-VTM4 второго поколения. Трансмиссия переваривает на 40 процентов больше тяги и на 30 процентов быстрее реагирует на смену условий движения. Обычно назад передается до 70 процентов момента, которые можно целиком направить на любое из колёс, но в режиме Trail логика работы меняется.

При потере сцепления одним из бортов 75 процентов доступного момента будет идти на колесо, имеющее максимальное сцепление. Оставшиеся 25 процентов будут передаваться на буксующее колесо, чтобы как только появится зацеп, машина смогла мгновенно получить необходимое тяговое усилие. Режим Trail доступен только исполнениям TrailSport, EX-L, Touring и Elite, а всего ездовых профилей у «Пилота» семь: помимо Trail, это Normal, Econ, Snow, новые Sport и Tow, а также улучшенный Sand.

Версия TrailSport добавлена в гамму модели впервые — но она уже есть у Passport. Такой кроссовер отличается цветом кузова Diffused Sky Blue, улучшенной геометрической проходимостью, перенастроенной подвеской, защитой днища и штатными вседорожными шинами Continental TerrainContact AT.

Также «трейлспорты» оснащены настраиваемым помощником при спуске, камерой TrailWatch под днищем и мощными буксировочными проушинами, выдерживающими двукратную разрешённую максимальную массу автомобиля.