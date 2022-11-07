Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: В МВД назвали водителей, из-за которых чаще всего случаются аварии

Елена Прошина

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России назвал категорию водителей, из-за которых чаще всего случаются аварии на дорогах. Об этом сообщает «Российская газета».

Названы самые рискованные водители
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно исследованию, в группе наибольшего риска находятся водители в возрасте 65 лет и старше. Среднее значение коэффициента виновности у таких автолюбителей составляет 67,8%. Это означает, что они были признаны виновными в 7 из 10 ДТП, в которых попали. При этом водители с большим стажем управления в этой группе практически не отличаются от водителей с маленьким опытом вождения.

Высокий коэффициент виновности также отмечен у водителей, которые имеют водительский стаж менее двух лет. Вне зависимости от возраста этот показатель превышает 60%. Однако с увеличением стажа происходит снижение коэффициента виновности во всех возрастных группах.

Самые низкие значения зафиксированы у водителей в возрасте от 25 до 55 лет, которые при этом имеют стаж вождения не менее 10 лет. Их средний коэффициент составил 51,2%.

Ранее стало известно, как изменится получение водительских прав в 2023 году.

Автоновости,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители