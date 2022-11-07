Названы самые рискованные водители

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России назвал категорию водителей, из-за которых чаще всего случаются аварии на дорогах. Об этом сообщает «Российская газета».

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Согласно исследованию, в группе наибольшего риска находятся водители в возрасте 65 лет и старше. Среднее значение коэффициента виновности у таких автолюбителей составляет 67,8%. Это означает, что они были признаны виновными в 7 из 10 ДТП, в которых попали. При этом водители с большим стажем управления в этой группе практически не отличаются от водителей с маленьким опытом вождения.

Высокий коэффициент виновности также отмечен у водителей, которые имеют водительский стаж менее двух лет. Вне зависимости от возраста этот показатель превышает 60%. Однако с увеличением стажа происходит снижение коэффициента виновности во всех возрастных группах.

Самые низкие значения зафиксированы у водителей в возрасте от 25 до 55 лет, которые при этом имеют стаж вождения не менее 10 лет. Их средний коэффициент составил 51,2%.