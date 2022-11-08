Российская компания пообещала запуск беспилотного аэротакси к 2025 году

«Надо начинать с создания непосредственно подобных летательных аппаратов, их испытаний, доводки до образца серийного производства, а затем переходить на выработку сертификационных требований для такого летательного аппарата. Когда мы говорим о беспилотном летательном аппарате, надо понимать, что под этим подразумевается. Это будет совершенно новый летательный аппарат, как мы обычно представляем, квадрокоптер да еще на электродвигателях? То есть что-то инновационное. Или возьмут уже выпускаемый вертолет и сделают его просто беспилотным? Второй путь проще и реализуем даже в кратчайшие сроки. Любой летательный аппарат сегодня можно превратить за очень небольшой бюджет в беспилотный. Другой вопрос, какие требования будут предъявляться к этому летательному аппарату, как он будет летать, где он будет летать. Здесь очень много всякого рода технических, технологических и юридических вопросов, которые, на мой взгляд, не разрешатся в ближайшие годы. Даже если представим, что появится какой-то более или менее реальный летательный аппарат, у него будет реальная стоимость и будет даже просматриваться его коммерческое применение, многие годы займет вопрос открытия воздушного пространства для такого летательного аппарата и вопрос выработки сертификационных требований по безопасности к таким летательным аппаратам. Несомненно, вся мировая авиация будет двигаться в этом направлении, это неизбежно. Это перспектива, скорее всего, уходит уже в 2030-е годы. Я думаю, что в нынешнем десятилетии мы точно на беспилотных летательных аппаратах не начнем летать».