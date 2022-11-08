Mercedes-AMG C 63 получил версию F1 Edition

Компания Mercedes-AMG объявила о выпуске ограниченной серии своей самой мощной модели C-класса, AMG C 63. Получив название F1 Edition, это чисто стилистическое изменение без технических изменений.
Покупатели могут заказать новую эксклюзивную окраску под названием Manufaktur Alpine Grey Uni, которая постепенно переходит в черный цвет и подчеркивается красной полосой. По умолчанию специальная версия оснащена аэродинамическим пакетом, включающим новые бамперы, спойлер на багажнике и затемняющую отделку.
Заглянув внутрь салона, можно увидеть руль AMG Performance, обтянутый алькантарой, и кожаные сиденья, украшенные красной строчкой. Тот же цвет можно найти и на других элементах.Mercedes-AMG C 63 F1 Edition будет доступен в течение 12 месяцев. Цены еще предстоит раскрыть.