Mercedes-AMG C 63 получил версию F1 Edition

Компания Mercedes-AMG объявила о выпуске ограниченной серии своей самой мощной модели C-класса, AMG C 63. Получив название F1 Edition, это чисто стилистическое изменение без технических изменений.

Фото: Mercedes Mercedes

Покупатели могут заказать новую эксклюзивную окраску под названием Manufaktur Alpine Grey Uni, которая постепенно переходит в черный цвет и подчеркивается красной полосой. По умолчанию специальная версия оснащена аэродинамическим пакетом, включающим новые бамперы, спойлер на багажнике и затемняющую отделку.