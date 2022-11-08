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49 минут назад

Новости автомира: Geely Coolray нового поколения. Опубликованы шпионские фотографии

Motor.ruиещё 1

В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии закамуфлированного Geely Coolray, в котором журналисты опознали новое поколение популярной модели. Даже под двойным слоем маскировки можно заметить, что Coolray (в Китае известен как Binyue) получит принципиально новый дизайн: у прототипа на шпионских снимках увеличенное расстояние между средними и задними стойками, фонари выполнены в стиле «старшего» Atlas L, а спереди появилась безрамочная радиаторная решетка. Необычно выглядит выхлопная система – четыре патрубка расположены по центру заднего бампера.

Опубликованы шпионские фото Geely Coolray нового поколения
Фото: Motor.ruMotor.ru

В целом следующий Coolray/Binyue примерит на себя новый фирменный стиль Geely, впервые продемонстрированный на концепте Vision Starburst и реализованный на недавнем Atlas L (новое поколения знакомого россиянам Atlas Pro). Причем с Atlas L новинку будет роднить не только дизайн экстерьера, но и интерьера, считают китайские журналисты, – на это намекают контуры укрытого чехлом вертикального планшета.

«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети
«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети
«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети
«Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

Портал «Китайские автомобили» в свою очередь обратил внимание на два лючка по бокам – по всей видимости, на снимках запечатлен гибридный Coolray с возможностью подзарядки от розетки. С большой долей вероятности, он получит гибридную установку на базе «турбочетверки» от Xingyue L Thor Hi-X.

Совершенно новый четырехцилиндровый двигатель BHE15, разработанный компанией Aurobay (принадлежит Zhejiang Geely Holding Group и Volvo), Coolray/Binyue получил с недавним обновлением. Объем мотора тот же, что и у «турботройки», которая устанавливалась на Coolray до рестайлинга, — 1,5 литра. При этом «четверка» мощнее: она выдает 181 лошадиную силу против 177 у предшественника (в российской спецификации — 150 сил).

В России Coolray остается бестселлером Geely: по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь россияне приобрели 8143 таких кроссовера.

Автоновости,Geely,Volvo,
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