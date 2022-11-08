Опубликованы шпионские фото Geely Coolray нового поколения

В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии закамуфлированного Geely Coolray, в котором журналисты опознали новое поколение популярной модели. Даже под двойным слоем маскировки можно заметить, что Coolray (в Китае известен как Binyue) получит принципиально новый дизайн: у прототипа на шпионских снимках увеличенное расстояние между средними и задними стойками, фонари выполнены в стиле «старшего» Atlas L, а спереди появилась безрамочная радиаторная решетка. Необычно выглядит выхлопная система – четыре патрубка расположены по центру заднего бампера.
В целом следующий Coolray/Binyue примерит на себя новый фирменный стиль Geely, впервые продемонстрированный на концепте Vision Starburst и реализованный на недавнем Atlas L (новое поколения знакомого россиянам Atlas Pro). Причем с Atlas L новинку будет роднить не только дизайн экстерьера, но и интерьера, считают китайские журналисты, – на это намекают контуры укрытого чехлом вертикального планшета.
Портал «Китайские автомобили» в свою очередь обратил внимание на два лючка по бокам – по всей видимости, на снимках запечатлен гибридный Coolray с возможностью подзарядки от розетки. С большой долей вероятности, он получит гибридную установку на базе «турбочетверки» от Xingyue L Thor Hi-X.
Совершенно новый четырехцилиндровый двигатель BHE15, разработанный компанией Aurobay (принадлежит Zhejiang Geely Holding Group и Volvo), Coolray/Binyue получил с недавним обновлением. Объем мотора тот же, что и у «турботройки», которая устанавливалась на Coolray до рестайлинга, — 1,5 литра. При этом «четверка» мощнее: она выдает 181 лошадиную силу против 177 у предшественника (в российской спецификации — 150 сил).
В России Coolray остается бестселлером Geely: по данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь россияне приобрели 8143 таких кроссовера.