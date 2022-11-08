В России начался бум китайских автосалонов

С начала 2022 года в России открылось почти 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор «Открытие авто».
По словам аналитиков, 185 салонов были открыты в стране с июля до ноября.
«Такого бурного роста количества салонов брендов из Поднебесной, который случился этой осенью, наш авторитейл еще не видел», - подчеркнули в компании.
Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам среди китайских марок занял Exeed (48 новых точек), за ним следует Omoda (47 точек). Обновилась и дилерская сеть самой Chery - почти на четверть, плюс 42 новых салона.
По данным «Открытие Авто», Chery - лидер среди китайских брендов по числу шоу-румов в России (167 салонов).
Кроме того, на треть выросла сеть салонов Geely - за десять месяцев открылось 44 шоу-рума, всего их теперь 133, у FAW с начала года заработал 41 новый салон, а у Changan - 26.
По оценке Ассоциации европейского бизнеса, в октябре лидером по продажам на российском рынке оставалась Lada (однако продажи упали на четверть и составили 19,1 тысячи единиц). На вторую строчку по продажам вышел китайский Haval (продано 4,4 тысячи авто). Третье место - у ГАЗа.