В России начался бум китайских автосалонов

С начала 2022 года в России открылось почти 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор «Открытие авто».

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По словам аналитиков, 185 салонов были открыты в стране с июля до ноября.

«Такого бурного роста количества салонов брендов из Поднебесной, который случился этой осенью, наш авторитейл еще не видел», - подчеркнули в компании.

Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам среди китайских марок занял Exeed (48 новых точек), за ним следует Omoda (47 точек). Обновилась и дилерская сеть самой Chery - почти на четверть, плюс 42 новых салона.

По данным «Открытие Авто», Chery - лидер среди китайских брендов по числу шоу-румов в России (167 салонов).

Кроме того, на треть выросла сеть салонов Geely - за десять месяцев открылось 44 шоу-рума, всего их теперь 133, у FAW с начала года заработал 41 новый салон, а у Changan - 26.