Chery Tiggo 8 Pro лишился двухлитрового мотора в России

Российский офис Chery пересмотрел модификации и комплектации трех популярные моделей. В результате изменений в конфигураторе Tiggo 8 Pro остался без версии с двигателем объемом 2,0 литра и двух уровней исполнения; Tiggo 4 лишился сразу трех вариантов и подорожал; а количество комплектаций Tiggo 7 Pro сократилось с трех до двух – из списка доступных убрали начальную Luxury, в результате чего стартовая цена самого продаваемого кроссовера марки незначительно увеличилась.

Фото: Chery Chery

В большей степени были пересмотрены исполнения Tiggo 4, самой доступной на сегодняшний день модели Chery, на что обратил внимание портал «Китайские автомобили». Из конфигуратора вывели базовую комплектацию Base с 1,5-литровым мотором (113 лошадиных сил) в связке с механической коробкой передач. До начала ноября такой кроссовер стоил 1 699 000 рублей. В результате входной для модели комплектацией стала Comfort, рекомендованная розничная цена которой составляет 1 849 900 рублей. То есть Tiggo 4 подорожал на 150 тысяч рублей.

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Также из списка доступных для покупки исчезла топовая версия Trek, которая предлагалась с турбомотором 1.5 мощностью 147 сил и «роботом», при этом связка такого двигателя и коробки передач сохранилась у комплектации Cosmo (2 089 900 рублей). И наконец, Chery вычеркнула версию Techno, единственную, которая предлагалась со 122-сильным «атмосферником» объемом 2,0 литра в сочетании с вариатором. На данный момент у Tiggo 4 четыре комплектации вместо прежних семи.

Без двухлитрового агрегата (170 сил) остался и Tiggo 8 Pro, который также лишился двух комплектаций начального уровня, Prestige и Speedline. Отныне Tiggo 8 Pro можно купить только в версиях Dreamline и Ultimate, с безальтернативным 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатым «роботом».