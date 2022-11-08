Крутые китайские вездеходы

Китайские автопроизводители продолжают выпускать всё больше новинок разных сегментов: мы уже писали о суперкарах, минивэнах и роскошных седанах из КНР. Однако россиянам в первую очередь знакомы кроссоверы из Поднебесной, а, скажем, настоящие внедорожники и пикапы из Китая, представленные у нас, можно пересчитать по пальцам. Однако на домашнем рынке местные фирмы продают множество серьёзных вездеходов — компактных и полноразмерных, с рамой и несущим кузовом, премиальных и аскетичных. Некоторые из них рано или поздно доберутся и до России.