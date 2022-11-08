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16 минут назад

Крутые китайские вездеходы

Motor.ru

Китайские автопроизводители продолжают выпускать всё больше новинок разных сегментов: мы уже писали о суперкарах, минивэнах и роскошных седанах из КНР. Однако россиянам в первую очередь знакомы кроссоверы из Поднебесной, а, скажем, настоящие внедорожники и пикапы из Китая, представленные у нас, можно пересчитать по пальцам. Однако на домашнем рынке местные фирмы продают множество серьёзных вездеходов — компактных и полноразмерных, с рамой и несущим кузовом, премиальных и аскетичных. Некоторые из них рано или поздно доберутся и до России.

1/24 Tank 300. Скоро на нашем рынке появятся модели молодого бренда, входящего в состав концерна Great Wall Motors (GWM): запуск марки состоится уже в этом месяце
Фото: Motor.ru
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2/24 «Младший» внедорожник продаётся в Китае с двухлитровым 227-сильным бензиновым турбодвигателем, но в России мощность составит 220 лошадиных сил
Фото: Motor.ru
3/24 У автомобиля независимая подвеска спереди и неразрезной мост сзади, а также полный привод с понижающей передачей и блокировками
Фото: Motor.ru
4/24 Tank 500. «Старшая» модель — это крупный внедорожник с 224 миллиметрами дорожного просвета и бензиновой 3,0-литровой «битурбошестёркой» (354 лошадиные силы и 500 Нм), совмещённой с 48-вольтовым стартер-генератором
Фото: Motor.ru
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5/24 Восьмидиапазонная автоматическая коробка передаёт тягу на обе оси: передние колёса подключаются электромагнитной муфтой. «Понижайка» и блокируемый задний дифференциал предложены уже в «базе», а передняя блокировка в КНР доступна за доплату
Фото: Motor.ru
6/24 В России сначала может появиться версия без электрического «довеска» — с 299-сильным бензиновым турбомотором объёмом три литра. «Живые» продажи обеих моделей на нашем рынке начнутся в первой половине 2023 года
Фото: Motor.ru
7/24 Beijing BJ60. Концерн BAIC показал гибридный внедорожник с обликом, напоминающим о Jeep Grand Cherokee и Wagoneer. Его основным соперником окажется Tank 500
Фото: Motor.ru
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8/24 Анонсированы пяти- и семиместная модификации. Длина составляет свыше пяти метров, ширина и высота — 1,95 и 1,92 метра соответственно. У автомобиля независимая подвеска, а также подключаемый полный привод с тремя блокировками и понижающей передачей
Фото: Motor.ru
9/24 Базовая версия получит двухлитровый турбодвигатель в паре с 48-вольтовым стартер-генератором или электромотором. Топовая силовая установка с 1,5-литровым наддувным агрегатом и мощным электродвигателем разгонит машину до «сотни» за шесть секунд. Суммарный запас хода достигнет тысячу километров
Фото: Motor.ru
10/24 Great Wall Shanhai Poer. Новый пикап компании получил роскошный салон и особый двигатель: модель оказалась первым китайским грузовичком с V6 и «цифровым» кокпитом. Автомобиль построен на базе Tank 500, при этом у внедорожника взята вся передняя часть. Шасси растянули, но подвески прежние: спереди — независимая, сзади — неразрезной мост и пружины
Фото: Motor.ru
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11/24 Задний борт и откидывается вниз, и распахивается. Трёхлитровый V6 (354 лошадиные силы и 500 Нм) совмещён с 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат», переднюю ось подключает муфта. Ещё предусмотрены «понижайка» и блокируемый задний дифференциал
Фото: Motor.ru
12/24 Внутри по сравнению с Tank 500 изменилось только оформление многофункционального руля и рычага коробки передач. Сохранились кресла с электрическими регулировками, качественная отделка, цифровые 12,3-дюймовые приборы, 14,6-дюймовый тачскрин и проекционный экран
Фото: Motor.ru
13/24 Jetour T-1. Компания Chery представила под своим суббрендом прототип рамного внедорожника, продажи которого в КНР начнутся только в третьем квартале следующего года. У новинки брутальный облик в стиле угловатых вседорожников Haval с «собачьими» названиями
Фото: Motor.ru
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14/24 Скорее всего, автомобиль построен на архитектуре Chery Kungpeng, пригодной для моделей с двигателями внутреннего сгорания, гибридов, электромобилей и даже машин на водороде. Новинка может получить бензоэлектрические силовые установки на основе 1,6- и 2,0-литрового моторов ACTECO
Фото: Motor.ru
15/24 Ожидаемый суммарный запас хода — тысяча километров, паспортный расход топлива — приблизительно один литр на сотню километров. Ещё обещаны постоянный полный привод и адаптивная подвеска. В салоне — «парящий» тачскрин мультимедиасистемы, подрезанное сверху и снизу рулевое колесо и дефлекторы с широкой окантовкой
Фото: Motor.ru
16/24 ZX Weishi 1949. Пикап, внешне напоминающий американский RAM 1500, получил не самый привычный для Китая силовой агрегат. Автомобиль совместит японский турбодизель с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF
Фото: Motor.ru
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17/24 По экологическим причинам модификации на «тяжёлом» топливе ранее были в КНР исключительно у комтранса, поэтому дорогой грузовичок с таким сочетанием мотора и трансмиссии необычен для местного рынка. 5,4-метровая модель появилась в конце прошлого года
Фото: Motor.ru
18/24 Сначала двухпедальными были только исполнения с бензиновым турбодвигателем объёмом 2,0 литра (197 лошадиных сил и 360 Нм), а 2,3-литровый дизель Nissan (163 силы и 380 Нм) работал лишь с шестиступенчатой «механикой». Привод — задний или жёстко подключаемый полный
Фото: Motor.ru
19/24 Dongfeng Mengshi Retrograde 500. Китайская компания вернула в строй всю гамму Hummer H1. Рамные вездеходы построены на лицензионных агрегатах AM General. Внешность немного изменена, но компоновка интерьера и шасси прежние. Четырёхлитровый турбодизель Cummins выдаёт 194 лошадиные силы и 600 Нм
Фото: Motor.ru
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20/24 Продажи модели стартовали ещё год назад, но сначала предлагались лишь однорядные пикапы, а теперь стали доступны вездеходы с различными надстройками: это шасси с одно- или двухрядной кабиной, фургон с низкой или высокой крышей и специальные исполнения вроде медицинского
Фото: Motor.ru
21/24 Салон в целом остался стандартным, но появились особые органы управления, иные пластиковые детали и дисплей мультимедиасистемы. Судя по фото, ожидается и автоматическая коробка передач: в первое время пикапам полагалась только пятиступенчатая «механика»
Фото: Motor.ru
22/24 Dongfeng M-Terrain и M-Terrain S. Летом на выставке в Чэнду фирма представила пару концептов. Четыре электромотора в сумме выдают 1088 лошадиных сил, а ещё обещаны автопилот третьего уровня и полноуправляемое шасси. Компанию пятидверному 5,2-метровому внедорожнику M-Terrain составил его купеобразный вариант M-Terrain S
Фото: Motor.ru
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23/24 Техническая начинка у них одинаковая: модели построены на платформе-скейтборде. Силовая установка может имитировать блокировки межосевого и межколёсных дифференциалов, режимов езды будет девять, а пневматическая подвеска сможет менять клиренс в диапазоне 150 или даже 255 миллиметров. Начальная модификация с батареей ёмкостью 140 киловатт-часов разгонится до «сотни» за 4,2 секунды и преодолеет на одной зарядке до 500 километров
Фото: Motor.ru
24/24 «Дальнобойное» исполнение с аккумулятором на 65,88 киловатт-часа сумеет проехать без подзарядки до 800 километров: здесь бензиновый мотор будет выполнять функцию экстендера. Серийный внедорожник выйдет уже в следующем году под маркой Mengshi. О выпуске купеобразного варианта речи пока не идёт
Фото: Motor.ru
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