Второе поколение Lada Vesta получило "охранную грамоту"

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения Lada Vesta SW второго поколения и некоторые элементы отделки модели. В производстве автомобиль появится не ранее весны 2023 года.
Премьера Lada Vesta NG состоялась в феврале 2022 года, причём презентовали автомобиль как раз в кузове типа универсал в новом эксклюзивном цвете "Гарфилд". Основные изменения в дизайне модели второй генерации коснулись фар, фонарей и, соответственно, пластикового обвеса.
Большие метаморфозы произошли в салоне автомобиля, особенно это касается топовой версии с панелью цифровой комбинации приборов и мультимедиа с вертикально ориентированным тачскрином. Её дизайн также был задокументирован в числе последних опубликованных патентов. Кроме того, в максимальной комплектации Lada Vesta NG получит уникальную для модельной линейки бренда опцию безопасности.
Премьера "Весты" была проведена на "Лада Ижевск", но серийное производство не было запущено из-за санкций и отсутствия комплектующих. Впоследствии АвтоВАЗом было принято решение о переносе сборки модели на главный конвейер в Тольятти. По словам президента компании, Lada Vesta NG может встать на конвейер в марте 2023 года.