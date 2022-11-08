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11 минут назад

Новости автомира: ФИПС выдал "охранную грамоту" на новую Lada Vesta

Российская Газета

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал патентные изображения Lada Vesta SW второго поколения и некоторые элементы отделки модели. В производстве автомобиль появится не ранее весны 2023 года.

Второе поколение Lada Vesta получило "охранную грамоту"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Премьера Lada Vesta NG состоялась в феврале 2022 года, причём презентовали автомобиль как раз в кузове типа универсал в новом эксклюзивном цвете "Гарфилд". Основные изменения в дизайне модели второй генерации коснулись фар, фонарей и, соответственно, пластикового обвеса.

Большие метаморфозы произошли в салоне автомобиля, особенно это касается топовой версии с панелью цифровой комбинации приборов и мультимедиа с вертикально ориентированным тачскрином. Её дизайн также был задокументирован в числе последних опубликованных патентов. Кроме того, в максимальной комплектации Lada Vesta NG получит уникальную для модельной линейки бренда опцию безопасности.

Премьера "Весты" была проведена на "Лада Ижевск", но серийное производство не было запущено из-за санкций и отсутствия комплектующих. Впоследствии АвтоВАЗом было принято решение о переносе сборки модели на главный конвейер в Тольятти. По словам президента компании, Lada Vesta NG может встать на конвейер в марте 2023 года.

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